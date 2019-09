Die Grundschule ruft

Das „neue“ Schuljahr ist erst gut vier Wochen alt, da wirft das kommende bereits seine Schatten voraus – vor allem für die Eltern der Kinder, die im kommenden Jahr die Kita in Richtung Grundschule verlassen. Wie die Stadtverwaltung in ihrem aktuellen „Merkblatt zur Einschulung der Grundschulkinder für das Schuljahr 2020/21“ mitteilt, werden demnach Kita-Kinder, die bis zum 30. September 2020 das sechste Lebensjahr vollendet haben, werden zum 1. August kommenden Jahres schulpflichtig und müssen entsprechend angemeldet werden. „Für Kinder, die nach dem jeweiligen Stichtag geboren sind, können die Erziehungsberechtigten, eine frühere Einschulung beantragen, wenn das Kind schulfähig ist“, so die Verwaltung. „Über die vorzeitige Einschulung entscheidet abschließend die jeweilige Schulleitung.“

Zudem verweist das Schulamt noch einmal darauf, dass die einstigen Schulbezirke für die öffentlichen Grundschulen bereits 2008 abgeschafft worden sind. Eltern können demnach grundsätzlich wählen, an welcher Grundschule sie ihr Kind anmelden möchten. „Sie haben einen gesetzlichen Anspruch auf Aufnahme ihres Kindes in die wohnsitznächste Schule“, so die Stadt. „Schüler, die für eine andere als die wohnsitznächste Schule angemeldet werden, können nur im Rahmen freier Kapazitäten aufgenommen werden.“

Busfahrt ab zwei Kilometern

Bei einer Entfernung von mehr als zwei Kilometern zwischen der Wohnung und der nächstgelegenen Grundschule (einfache Fußweg-Entfernung) bestehe nach der Schülerfahrkostenverordnung ein Anspruch auf Beförderung durch den Schulträger. Was die eigentliche Anmeldung zur Grundschule betrifft, so müssen das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde des Kindes vorgelegt werden. Über den Termin der Gesundheitsuntersuchung des Kindes werden die Eltern direkt bei der Schulanmeldung informiert.

OGS- und Bis-Mittag-Betreuung

An allen drei Grundschulen bietet die Stadt eine Bis-Mittag-Betreuung und Betreuungsangebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule an. Informationen und Anmeldeformulare dazu gibt es in den Schule, im Schulamt der Stadt sowie im Internet unter www.drensteinfurt.de/familie-soziales/schulen-und-bildungseinrichtungen/angebote-im-offenen-ganztag-ogs-/.

Info-Abende in allen Ortsteilen

Im Vorfeld bieten die drei Grundschulen in Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde Informationsveranstaltungen zum Thema „Einschulung“ an. An der Kardinal-von-Galen Grundschule findet der Info-Abend für Eltern der Kinder der Kitas St. Marien und „Zwergenburg“ am Mittwoch, 25. September, und für Eltern der Kinder der Kitas St. Regina, Naturkinderhaus und „Villa Kunterbunt“ am Donnerstag, 26. September, statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr in der Pausenhalle. Die Katholische Grundschule Rinkerode lädt am Mittwoch, 30. Oktober, um 20 Uhr in die Pausenhalle ein. In der Walstedder Lambertusschule findet der Info-Abend am Dienstag, 29. Oktober, um 19 Uhr in der Pausenhalle statt.