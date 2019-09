Bagger zu schnell für den LWL

Ein möglicherweise aus karolingischer Zeit stammendes Schwert, Hunderte Jahre alte Schädelreste und ein altes Backsteinfundament: Fundstücke, die sicherlich Anlass wären, die Siedlungsgeschichte im Bereich des Drensteinfurter Stadtgebiets vollkommen neu zu schreiben. Wenn es sie denn tatsächlich gäbe. Ein „archäologischer Krimi“, der in dieser Woche die ansonsten eher mit „trockenen Zahlen“ hantierenden Mitglieder des städtischen Betriebsausschusses beschäftigte.

Hintergrund ist ein Bauvorhaben, dessen Planung sich gut ein Jahrzehnt lang hingezogen hat. Denn gemäß der seinerzeitigen Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes war festgestellt worden, dass am Ameker Pumpwerk aus hydraulischen Gründen ein Regenrückhaltebecken erforderlich ist. Dessen Bau ist normaler Weise kein großes Problem – wenn man denn das dazu notwendige Grundstück besitzt. „Leider konnte der Grundstückserwerb nicht so zügig realisiert werden, sodass die Maßnahme immer wieder um ein weiteres Jahr verschoben werden musste“, schildert die Verwaltung in der Vorlage zur jüngsten Sitzung des Fachausschusses. Bis es im vergangenen Jahr schließlich soweit war und der Vertrag unterzeichnet werden konnte.

Zügig los ging es mit den Arbeiten aber dennoch nicht, hatten Meldungen, dass einst im Bereich des künftigen Regenrückhaltebeckens frühgeschichtliche Urnen sowie ein eisernes Messer und Schädelreste gefunden worden sein sollen, die Archäologen des Landschaftsverbandes auf den Plan gerufen. Da die genaue Fundstädte der vermeintlichen archäologischen Artefakte jedoch bis heute unbekannt ist, begannen die Experten von LWL und Stadt zunächst mit sogenannten „Suchschachtungen“, und zwar in einem in Nord-Süd-Richtungen verlaufenden, zwei Meter breiten und 100 Meter langen Streifen.

Ergebnis: Negativ. „Vermutete archäologische Befunde traten nicht zutage“, schildert die Verwaltung. Im März dieses Jahres stand daher einem Beginn der Bauarbeiten für das dringend notwendige Regenrückhaltebecken nichts mehr Wege.

Bis wenig später der Bagger anrollte und mit den Ausschachtungsarbeiten begann. Als ein Ameker Bürger sich daraufhin nach Feierabend die Baustelle etwas eingehender anschaute, staunte er nicht schlecht. Im Boden nämlich waren deutliche Backsteinfundamente zu erkennen, die der Finder mittels Foto dokumentierte. Lauerte in Ameke etwa doch noch eine archäologische Sensation? Eine Frage, die trotz sofortiger Einschaltung der offiziellen Stellen wohl für immer offen bleiben wird. Denn bevor die Behörden die mögliche Fundstätte sichern und sichten konnten, machte sich der unwissende Baggerfahrer erneut ans Werk – und beseitigte alle Spuren.

Warum? Das wollten die Grünen im Fachausschuss genauer wissen. Ihr Vorwurf: Trotz der Tatsache, dass sich der Finder der Mauerreste direkt an die Stadt gewandt habe, habe diese nicht zügig genug reagiert und die Arbeiten stillgelegt. Falsch, sagt die Stadtverwaltung. Denn der Finder habe sich eben nicht zunächst an die Untere Denkmalbehörde der Stadt, sondern direkt an den LWL gewandt. Dieser wiederum habe die Stadt erst am 29. März um 9.40 Uhr per E-Mail über den Fund in Kenntnis gesetzt, verbunden mit der Anweisung, alle Arbeiten einstweilen ruhen zu lassen. Um 11.06 Uhr habe das Bauamt daraufhin den Leiter des zuständigen Abwasserwerkes informiert, der wiederum Bauleiter und Polier angewiesen habe, die Arbeiten einzustellen. Da aber sei es bereits zu spät gewesen. „Auf die Tatsache, dass bereits in den frühen Morgenstunden die Arbeiten auf der Baustelle fortgesetzt worden waren, konnte keiner der Beteiligten mehr Einfluss nehmen“, erklärt die Verwaltung. „Dem Maschinenführer selbst sei nach eigener Aussage bei seinen Arbeiten nichts Ungewöhnliches aufgefallen.“

Fazit: „Der Vorwurf, die Verwaltung habe nicht die Träger öffentlicher Belange gehört, wird zurückgewiesen“, betonte Bauamtsleiter Christoph Britten, der dennoch konkrete Konsequenzen ankündigte. So werde man bei künftigen Bodenarbeiten alle Unternehmen explizit darauf hinweisen, „die Arbeiten im Bereich von vermeintlichen archäologischen Fundstellen zu unterbrechen und diese dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen.“