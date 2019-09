Die Bilder von überfluteten Straßen, vollgelaufenen Kellern und den anschließenden Sperrmüllbergen am Straßenrand dürften vielen noch Erinnerung sein. Es war der 28. Juli 2014, als sinnflutartiger Regen für eine bis dahin nicht dagewesene Katastrophe sorgte. Nicht nur in Münster, wo Wagemutige sich mit Luftmatratzen durch die Straßen treiben ließen. Sondern auch in der Stadt Drensteinfurt – allen voran in den Ortsteilen Rinkerode und Mersch, wo ganze Straßenzüge unter Wasser standen.

All das ist nun fünf Jahre her. Und das Bewusstsein, dass sich ein derartiges Ereignis jederzeit wieder ereignen kann, ist seitdem durchaus gewachsen – auch in der Stadtverwaltung. Die nämlich hat die „Jahrhundertflut“ zum Anlass genommen, das Risiko lokaler Sturzfluten näher zu beleuchten. In der jüngsten Sitzung des für die Abwasserbeseitigung zuständigen Betriebsausschusses erläuterte die Verwaltung die zwischenzeitlich ergriffenen Maßnahmen.

Nach entsprechenden Gesprächen mit Feuerwehr , den Mitarbeitern der Kläranlage, dem Ordnungsamt und dem Bauamt hatte die Stadt das Ingenieurbüro Gnegel beauftragt, „eine Abschätzung des Überflutungsrisikos aus Starkregenereignissen für Drensteinfurt und seine Ortsteile“ auszuarbeiten, schildert die Verwaltung. Mittels einer Simulation wurde so ermittelt werden, welche Schwachstellen das Kanalnetz aufweist und an welchen Stellen Sturzregen mitunter gar nicht erst abfließen kann und sich entsprechend staut. „Auf Grundlage der Ergebnisse des Oberabflussmodels wurden eine Liste mit Handlungsanweisungen und die Lagepläne für die einzelnen Ortsteile mit den Erkenntnissen aus der Simulationen bei Starkregenereignissen ausgearbeitet“, heißt es weiter. Außerdem habe diesbezüglich bereits ein spezielles Führungskräfteseminar der Feuerwehr stattgefunden, in dem das beauftragte Ingenieurbüro die Ergebnisse seiner Untersuchungen umfassend erläutert habe. Eine spezielle Feuerwehrübung dazu habe zwar noch nicht stattgefunden – wohl aber ein erster Einsatz an der durch heftigen Regen überfluteten Bahnunterführung.

Was die privaten Hausbesitzer betrifft, so wies die Verwaltung in der jüngsten Fachausschusssitzung noch einmal eindringlich darauf hin, dass es bei Starkregen und einen „Überstau“ im Kanal schnell zu einem Rückstau führen könne, der zu Überflutungen im Keller führt. „Im Überflutungsfall ist meistens eine fehlende, falsch eingebaute oder eine nicht gewartete Rückstausicherung ursächlich für den Schaden“, erklärt Bauamtsleiter Christoph Britten. Um Grundstückseigentümer über das Risiko zu informieren, hat das Abwasserwerk zwischenzeitlichen ein Infoblatt unter dem Titel „Sicherung gegen Rückstau aus dem Kanal“ erstellt, das zusammen mit dem Flyer „Alles klar bei Starkregen“ der Verbraucherzentrale NRW in der Verwaltung ausliegt. „In Kürze werden der Flyer des Abwasserwerks und der Link der Verbraucherzentrale zusätzlich auf die Homepage der Stadt eingestellt“, so Britten weiter.

Wie Markus Freise, Betriebsleiter des Abwasserwerkes, ergänzte, stehe die Verwaltung bei Fragen zur Rückstausicherung jederzeit zur Verfügung.