Die Stadt Drensteinfurt darf sich auch weiterhin mit dem Titel „Stadt der Besserverdiener“ schmücken. Wie der am Freitag veröffentlichten Einkommensstatistik des Landesamtes für Information und Technik zu entnehmen ist, lag das verfügbare Einkommen je Wersestadt-Einwohner im Berichtsjahr 2017 bei 27 786 Euro und damit um 1192 über dem Vorjahr. Kreisweit liegt Drensteinfurt damit weiter unangefochten an der Spitze. Auf Platz zwei folgt die Kreisstadt Warendorf mit einem verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen von 25 943 Euro vor Telgte (25 375 Euro) und der Nachbarstadt Sendenhorst (24 479 Euro). Schlusslichter im Kreis sind die Städte und Gemeinden Ahlen (21 530 Euro), Beelen (21 262 Euro) und Sassenberg (20 622 Euro).

Wie der Statistik weiter zu entnehmen ist, ist das insgesamt in Drensteinfurt zur Verfügung stehende Einkommen im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent auf 431 Millionen Euro gestiegen. Pro Kopf betrachtet ist ferner der Landesvergleich interessant. Denn unter den insgesamt 396 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen belegt Drensteinfurt – wie schon in den beiden Vorjahren – den stolzen 21. Platz. Zum Vergleich: Warendorf liegt auf Platz 47, Telgte auf Rang 65 und Sendenhorst auf Position 96. Die kreisweiten Schlusslichter hingegen finden sich auch in der Landesstatistik erst am Ende wieder. Ahlen etwa belegt Platz 301, Beelen Rang 315 und Sassenberg sogar nur Position 336.

In Nordrhein-Westfalen verfügte jeder Einwohner im Jahr 2017 rechnerisch über ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 22 263 Euro. Mit 39 062 Euro wies Attendorn im Kreis Olpe das höchste verfügbare Einkommen je Einwohner aller 396 Städte und Gemeinden in NRW auf. Schalksmühle im Märkischen Kreis (37 002 Euro) und Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss (33 719 Euro) folgten auf den Plätzen zwei und drei. Am unteren Ende der Skala rangierten Kranenburg im Kreis Kleve (16 684 Euro) und Gelsenkirchen (16 312 Euro).