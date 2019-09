„Existenz ist nicht bedroht“

Eine konsequente Ursachenanalyse, die Hilfe externer Experten und nicht zuletzt eine mögliche Überarbeitung des Gesamtkonzepts samt Namensänderung und Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe: Der angestrebte Maßnahmenrahmen zur Sicherung des Schulstandortes ist nur konsequent – anders als der angedachte Weg dorthin.Denn wer meint, sich mit Blick auf den anhaltenden Schülerschwund und nach dem Tohuwabohu der vergangenen Tage nun erneut ins „stille Kämmerlein“ verkriechen zu können, um dort „nicht öffentlich“ an einer Patentlösung zu feilen, dem sollte klar sein, dass gerade die intransparente Verschleierungspolitik der vergangenen Jahre maßgeblichen Anteil am offensichtlichen Vertrauensverlust hat, mit dem die Teamschule seit Jahren zu kämpfen hat.Gerüchte, Halb- und Unwahrheiten, denen nicht energisch, rasch und offensiv entgegengetreten wird, machen bekanntlich schnell die Runde – und halten sich mitunter über viele Jahre. Das sollte mittlerweile auch in der Politik angekommen sein.Ganz abgesehen davon: Auch in kleinen Städten haben Bürger einen Anspruch auf transparente politische Entscheidungsprozesse – und Eltern ein Recht auf Klarheit, was die Zukunft ihrer Kinder anbelangt.Dietmar Jeschke