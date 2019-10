Mehr als 200 Spiele warten

Wer bei der „Playstation“ als Spieleerklärer dabei sein will, der sollte diese Daten in seinem Kalender noch frei haben: Die Fahrt zur Spielemesse in Essen steht am Sonntag, 27. Oktober, von 9 bis 19 Uhr an. Die Teilnahme ist für „Playstation“-Teamer kostenlos. Die Spiele für den „Playstation“-Samstag werden am Samstag, 23. November, von 14 bis 18 Uhr erlernt, die Spiele für den Veranstaltungssonntag dann am Sonntag, 24. November, ebenfalls von 14 bis 18 Uhr. Das dritte Spielleitertraining wird am Donnerstag, 28. November, von 19 bis 21 Uhr angeboten. Dann wird geübt, wie man die Spielregeln anderen Menschen erklärt. Eine „Teamerparty“ steigt am Samstag, 30. November, von 18 bis 22 Uhr im Kulturbahnhof.