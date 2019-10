Eine böse Überraschung erlebten Bewohner und Ladenbetreiber des Haues „Mühlenstraße 8“ in der Drensteinfurter Innenstadt am Mittwochabend. Gegen 20.30 Uhr krachte es gewaltig: Bislang unbekannte Vandalen hatten eine etliche Kilogramm schweren Betonsockel, den sie zuvor von einer Baustellenabsperrung des gegenüberliegenden ehemaligen Gasthofes „Zur Post“ entwendet hatten, in die Schaufensterscheibe des Stoffgeschäftes geworfen. Die Glassplitter flogen dabei bis an den Straßenrand. Die Polizei bittet Passanten, die möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben, sich in der Polizeiwache in Ahlen, ✆ 0 23 82 / 96 50, zu melden.