Auf Safari mit „Dr. Fofo“

Den Weg nach Drensteinfurt kennt „Dr. Fofo“ alias Kagni Hetcheli bereits. Denn es ist erst ein paar Monate her, da hat der Van des „Trommelzauber“- Teams an der KvG-Schule Halt gemacht. Gestern nun kamen die 173 Rinkeroder Grundschüler in den Genuss des Programms – dank des Fördervereins der Schule.

Der nämlich hatte einen größeren Geldbetrag für eine besondere Aktion bereitgestellt. „Und da wir vor einigen Jahren schon mal eine Trommelwoche organisiert hatten, die super angekommen ist, haben wir uns nun für diesen Projekttag entschieden“, erklärte Schulleiterin Jutta Nienhaus – viel mehr Zeit zum Gespräch blieb nicht, denn schon ging es los mit der „Flugreise“. Und natürlich waren auch die Lehrer „an Bord“.

Ob Groß oder Klein: Jeder hatte eine kleine Trommel vor sich stehen. Und was die Kids am Morgen im „Unterricht“, aufgeteilt in zwei Gruppen, gelernt hatten, das gaben sie nun beim gemeinsamen Abschlusskonzert in der Turnhalle zum Besten.

Giraffen, Elefanten und Affen

Hochkonzentriert, rhythmisch und mit ganz viel Freude verfolgten sie die Anweisungen von „Kapitän Dr. Fofo“ und machten klasse mit. Die Reise führte – begleitet von afrikanischer Musik – auf eine Safari. Eine solche hat natürlich Tiere wie Giraffen, Elefanten und Affen zu bieten. In diese Rollen schlüpften die Mädchen und Jungen: Sie machten lange Hälse, tranken am Wasserloch und lausten sich gegenseitig.

„Die Aktion fördert die Konzentration und das Miteinander“, war Nienhaus hellauf begeistert vom Projekt. Auch Feinmotorik und Rhythmusgefühl wurden beim Trommeln geschult. Und Spaß hat der Tag außerdem noch gemacht.