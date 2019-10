Ein Aufenthalt in Taizé hat einst den Ausschlag gegeben. „Die ganze Atmosphäre dort, die besonderen Begegnungen“, erinnert sich Rainer Wirth , wie er im Oktober 1989, kurz vor dem Mauerfall , bei einem Besuch des ökumenischen Männerordens in Frankreich den Entschluss gefasst hat, sich zum Diakon weihen zu lassen.

Und das, obwohl er als Lehrer für Mathe und Physik am KvG-Gymnasium in Münster-Hiltrup beruflich nicht gerade wenig zu tun hatte. Doch den Wunsch, sich kirchlich noch mehr als bisher zu engagieren, hatte er schon länger mit sich herumgetragen. Nun waren die Kinder aus dem Haus. Auch Ehefrau Anne stand hinter der Entscheidung. Und so nahm Wirth 1990 die Ausbildung am Institut für Diakonat und pastorale Dienste im Bistum Münster in Angriff. Parallel absolvierte er das nötige Theologiestudium an der Domschule Würzburg.

Das sei, mit damals fast 50 Jahren, schon eine Herausforderung gewesen, sagt Wirth. „Man lernt ja ganz anders im Alter.“ Etwas lesen und es gleich behalten: So wie in der Kindheit laufe das leider nicht mehr. Doch er absolvierte das Studium mit Erfolg. Und am 9. Oktober 1994 wurde Rainer Wirth im Münsteraner Dom von Bischof Reinhard Lettmann zum Diakon geweiht.

25 Jahre ist das nun her. „Und es war die völlig richtige Entscheidung“, blickt Wirth zurück, der 2003 von Wolbeck nach Drensteinfurt gezogen ist. „Das war reiner Zufall, weil wir hier ein passendes Grundstück gefunden haben“, sagt der dreifache Vater und sechsfache Opa. Doch er sei in Stewwert gleich gut aufgenommen worden. Bereits in Münster war der heute 76-Jährige in der St.-Nikolaus-Gemeinde engagiert, einige Jahre auch als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates. Aber es sind insbesondere die Begegnungen und Gespräche mit älteren oder kranken Menschen, die Wirth an seiner Aufgabe als Ständiger Diakon so gefallen. „Es ist schön, wenn man erwartet wird und sich mit der Zeit ein Vertrauensverhältnis entwickelt. Die Menschen sind dankbar und froh, wenn sie jemanden zum Reden haben.“ Dafür hat der ehemalige Beamte seit seiner Pensionierung 2007 noch mehr Zeit.

Zu seinen Aufgaben in der Kirchengemeinde St. Regina gehören auch Taufen, Trauungen, Beerdigungen und Wortgottesdienste. „Da habe ich mich damals gefragt: Kannst du das?“, bezieht sich Rainer Wirth auf seine frühere Angst, vor größeren Menschenmengen zu predigen. Diese Sorge hat er mittlerweile abgelegt, das Amt bereitet ihm viel Freude.

Auch das Reisen gehört zu Wirths Interessen. Drei Fahrten nach Israel hat er geleitet, und er bietet 2020 zum nunmehr neunten Mal Besinnungstage auf der Insel Wangerooge an. Seit 2006 ist Rainer Wirth zudem Präses der Drensteinfurter Kolpingsfamilie, gestaltet für diese Maiandachten sowie Weltgebetstage. Und auch den Trauerbesuchskreis, der von seiner Frau Anne Wirth geleitet wird, unterstützt der Diakon gerade in der Adventszeit nach Kräften.

2018 ist er emeritiert worden. „Das heißt aber nicht, dass man die Hände in den Schoß legt und plötzlich nichts mehr tut“, sagt der 1943 Geborene, dessen Familie aus Münster stammt, der wegen des Zweiten Weltkriegs aber einen Teil seiner Kindheit im Weserbergland verbracht hat und erst zu Beginn der 1950-er Jahre wieder in die Domstadt zurückgekehrt ist. Er wolle sich seine Zeit jedoch etwas besser einteilen, vielleicht auch mal Nein sagen. Aber ans Aufhören denkt Diakon Rainer Wirth noch lange nicht.