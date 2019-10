Rhythmus ließ die Füße wippen und Melancholie die Augen schließen: Der Besuch der Band „Northern Light“ in der Alten Post am Freitagabend markierte den Start der Folk-Live-Konzertreihe 2019/20.

Das Quartett, das erstmals in Drensteinfurt gastierte, traf den Nerv der knapp 100 Zuhörer direkt mit den ersten Stücken des Abends. Mit Dynamik- und Tempowechseln zog die Gruppe nahezu alle Anwesenden in ihren Bann. Besonders Steffen Gabriel , der Flute, Whistle sowie Dudelsack spielte und immer wieder auch mal sang, legte sein Herz in die Stücke und überzeugte auf ganzer Linie. Untermalt mit den Akkordeonklängen und Gesängen von Franziska Müller, unterstützt von der offen gestimmten Bouzouki von Tobias Kurig , kamen ebenso die fetzigen Melodien von Meikel Poelchau zur Geltung.

Kurig war neben der Musik auch wesentlich für die Moderation und das damit verbundene Ambiente der Veranstaltung verantwortlich. Während er anfangs noch scherzte, die Band habe viel Tanzmusik mitgebracht, wobei Westfalen typischerweise sich nur vereinzelt auf das Tanzparkett trauten, so kündigte er auch anschließend mit Humor die teils eigen-, teils fremd-komponierten Arrangements an. In dem Stück „Daily Growing“ geht es beispielsweise um einen Zwölfjährigen, der eine doppelt so alte Frau heiratet. Das Drama ist vorprogrammiert, was Kurig zu dem Schluss kommen ließ: „Die Alten haben doch wieder Recht gehabt.“

Musikalisches Highlight des Abends war „Caitlin‘s Waltz“, komponiert von dem aus Telgte stammenden Bandmitglied Steffen Gabriel. Das Stück hatte er für die Tochter eines guten Freundes geschrieben, der Mitglied der „Old Blind Dogs“ ist, die vor knapp einem Jahr ebenfalls in Drensteinfurt aufgetreten waren. Das Lied überzeugte durch kontrastreiche Tempowechsel, die jedem Zuhörer im Ohr blieben. Klangvoll und ruhig, im nächsten Moment wild und aufbrausend: „Northern Light“ hatte am Freitag für jeden was dabei.

► Der nächste Konzertabend findet am 8. November statt. Zu Gast sein wird dann die Band „An Rinn“ mit Irish und Scottish Folk.