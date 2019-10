Statt des regulären Unterrichts im Klassenraum wurde in der letzten Woche vor den Herbstferien für die Klassen 8 a und 8 b das Lernen auf den Aasee in Münster verlegt. „Teamfähigkeit, Kommandos wie Wenden und Halsen sowie Knoten und auch Durchhaltevermögen standen in dieser Woche auf dem Stundenplan“, heißt es im Bericht von Lehrerin Maren Liebsch , die die Jugendlichen bei diesem Erlebnis begleitet hat.

Schon ab dem ersten Tag durften die Schüler selbstständig aufs Wasser. „Vier Mitarbeiter der Segelschule Overschmidt hatten die zwölf Boote der Teamschüler schnell auf Kurs gebracht, und so wurden schon am Montag im Sonnenschein die ersten Wenden auf dem Aasee gefahren.“

Am Dienstag seien die Mädchen und Jungen dann leider im Regen empfangen worden – was der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch getan habe. „In Windeseile waren die Boote selbstständig aufgebaut und startklar“, heißt es im Bericht der Schule weiter. Als der Regen nachgelassen habe, seien die Vorzüge des rauen Wetters zutage getreten: guter Wind zum Segeln! So sei das Tempo der Boote schnell gesteigert worden.

Den Zusammenhalt gestärkt

„Auf dem Segelboot muss sich jeder auf jeden verlassen können. Die Schüler mussten somit im Team arbeiten, was den Zusammenhalt innerhalb der Klassen gestärkt hat“, betont Maren Liebsch, was die Achtklässler in der Woche außer dem technischen Know-how noch gelernt haben.

Die Lehrer der Segelschule Overschmidt hätten gelobt, wie schnell und unkompliziert die beiden Klassen innerhalb der Woche das Segeln erlernt hätten und die Hoffnung geäußert, einige Schüler in regulären Segelkursen wiederzusehen.

„Am letzten Tag krönten eine Regatta sowie eine Runde über den Aasee mit der Fähre ‚Solaris‘ die gelungene Woche. Stolz auf ihre neuen Fähigkeiten sind die Teamschüler dann in die Herbstferien gestartet“, heißt es abschließend.