Den 18. Geburtstag feiert man ja gerne etwas größer. Auch die Big-Band „Swing and More“, in der Musiker aus Drensteinfurt, Ahlen, Hamm und Münster gemeinsam ihrer Leidenschaft nachgehen, wird in diesem Jahr „erwachsen“ und hat zu diesem Anlass etwas Besonderes geplant: ein Konzert, das den Titel „Ein Feuerwerk der Musik“ trägt.

Jedes Jahr gibt sich das Ensemble die Ehre und zeigt sein Können auch bei Auftritten in der Wersestadt. Nun nähert sich der Termin für das nächste Konzert in der Aula der Teamschule an der Sendenhorster Straße. In wenigen Wochen werden die Musiker präsentieren, was sie sich für dieses Geburtstagskonzert an Stücken haben einfallen lassen. Eigens dafür hätten sie gemeinsam ein ganzes Wochenende lang im Haus Nottbeck in der Nähe von Oelde geprobt und seien sehr motiviert von diesem Termin zurückgekehrt, berichtet die Leiterin der Band, Susanne Harwardt .

Am Samstag, 16. November, um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr, freie Platzwahl) will die Big-Band ihre Gäste also zu einem musikalischen Feuerwerk begrüßen. Die Besucher dürfen sich auf swingende Gesangsstücke mit Leadsängerin Sigrid Eckey, auf die Moderation durch Sabrina Salomon und auf solistische Einlagen verschiedener Musiker an Trompete, Posaune, Saxofon, Gitarre, Bass und Schlagzeug freuen. „Die Bandbreite der Hobby-Big-Band ist bemerkenswert und lässt Freude an der Musik aufkommen“, heißt es in der Ankündigung des Konzerts.

Mit Einfallsreichtum und Spaß

Mit Titeln wie „Jump“, dargeboten von Sänger Thomas Kisling, der sonst die erste Posaune spielt, und „Against All Odds“, solistisch durch Walter Mexner am Sopransaxofon besetzt, will „Swing and More“ zeigen, wie Einfallsreichtum und Spaß an der Musik eine sympathische Gruppe formen und diese nun schon seit 18 Jahren bestehen lassen.

► Wer sich von diesem „Feuerwerk der Musik“ begeistern lassen möchte, der kann Eintrittskarten bei jedem der Musiker erhalten oder diese in den Geschäften „Schreibwaren Markt 1“ und „Bücherecke Spartmann“ erwerben. Der Vorverkauf startet am 4. November. Eine Karte kostet zehn Euro. Telefonische Bestellungen sind auch bei Susanne Harwardt unter Tel. 01 77 / 2 05 23 03 möglich. Eventuelle Restkarten werden an der Abendkasse zum Preis von 13 Euro vorgehalten.