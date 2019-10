Der Eichenprozessionsspinner (EPS) hat sich in den vergangenen zwei Jahren in der Region rasant ausgebreitet. Das hat auch Auswirkungen auf die Stadt Drensteinfurt, die ihren Etat zur Schädlingsbekämpfung aufstockt und noch weitere Maßnahmen ergreifen will, um der Raupenplage in Zukunft besser Herr zu werden.

„Auch für uns kamen diese Schädlinge und die durch sie verursachten unangenehmen Begleiterscheinungen ein wenig überraschend“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Bislang seien die Nester in Bereichen mit erhöhtem Publikumsverkehr beseitigt und zudem Hinweisschilder aufgestellt sowie vereinzelte, stark befallene Bereiche abgesperrt worden. Die Kosten für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners hätten sich, das teilt die Stadt auf WN-Anfrage mit, im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt und beliefen sich bereits auf rund 13 000 Euro.

Als Konsequenz wird die Stadt den Etat 2020 für den Bereich Schädlingsbekämpfung auf 25 000 Euro erhöhen. „Wir hoffen, damit weitestgehend sicherzustellen, dass die Nester an besonders gefährdeten Stellen durch ein Fachunternehmen beseitigt werden können.“ Dabei müssten jedoch Prioritäten gesetzt werden: „Kindergärten, Schulen, öffentliche Anlagen und innerstädtische Bereiche müssen natürlich eher behandelt werden als Bäume in Außenbereichen.“

Nistkästen aufhängen

Eine chemische Behandlung befallener Bäume als Präventivmaßnahme sei derzeit aus ökologischen Gründen noch nicht vorgesehen. Stattdessen will die Stadt weiterhin durch entsprechende Beschilderungen auf den Eichenprozessionsspinner und die damit verbundenen Gefahren hinweisen und die Nester durch ein Fachunternehmen beseitigen lassen. Darüber hinaus sei vorgesehen, Nistkästen für Fressfeinde der Raupe an Eichenbäumen aufzuhängen, da einige niederländische Städte damit gute Erfolge erzielt hätten.

Auch ein EPS-Baumkataster solle geführt werden, um Erkenntnisse darüber zu erlangen, welche Maßnahmen wirksam seien und ob ein steigender, ein sinkender oder ein stagnierender Befall zu beobachten sei. Von diesen Erkenntnissen würden auch die einzuleitenden Maßnahmen abhängen.