Frische Farbe für die Fassade

Am 12. März 2018 hat der Rat als Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Innenstadt (ISEK) die Richtlinie zum „Hof- und Fassadenprogramm“ beschlossen. Das Projekt dient der Aufwertung privater Gebäude und Freiflächen zur Attraktivitätssteigerung und zur dauerhaften Verbesserung der Wohn-, Arbeits- und Freizeitverhältnisse in der Innenstadt. Gefördert werden beispielsweise Maßnahmen wie die Verbesserung von öffentlich sichtbaren Gebäudeaußenfassaden, die Erneuerung von öffentlich sichtbaren Dachflächen, die Herrichtung und Gestaltung von Hofflächen und die Entsiegelung befestigter Flächen zur Schaffung von öffentlichen Grün- und Gartenflächen. Der Zuschuss beträgt maximal 50 Prozent der förderfähigen Kosten, der Höchstbetrag ist auf 40 000 Euro begrenzt. Anträge sind schriftlich an den Bürgermeister zu stellen. Das Programm läuft noch bis zum 31. Dezember 2021. Die komplette Richtlinie inklusive aller Voraussetzungen steht auf der Homepage der Stadt als Download zur Verfügung.