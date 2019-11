Wer in der jüngeren Vergangenheit im Bürgeramt vorstellig geworden ist, weil er etwa einen neuen Personalausweis oder Reisepass benötigt, wird es wissen: Derartige Verwaltungsleistungen kosten Geld. Die Verwaltungsgebühren, die Kämmerer Ingo Herbst für das Jahr 2020 auf rund 109 000 Euro schätzt, sind aber nur ein kleiner Bestandteil der sogenannten „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“, die neben Steuern und Zuweisungen einen nicht unbeachtlichen Teil der städtischen Einnahmen ausmachen.

Konkret rechnet die Verwaltung im kommenden Jahr mit rund 2,64 Millionen Euro aus den entsprechenden Positionen. Größer Posten sind dabei die „Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte“ mit rund 1,93 Millionen Euro. Dazu gehören etwa die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagsschulen. Auf der Grundlage der derzeitigen Anmeldezahlen entfallen dabei 113 000 Euro auf die Drensteinfurter Kardinal-von-Galen-Grundschule, 44 000 Euro auf die katholische Grundschule in Rinkerode und 51 000 Euro auf die Walstedder Lambertusschule.

Zudem kassiert die Stadt 1,21 Millionen Euro an Abfallgebühren – quasi stellvertretend für die Entsorgungsunternehmen versteht sich, stellen diese ihre Dienstleistungen doch der Kommune in Rechnung.

Mit Einnahmen von rund 579 000 Euro rechnet die Kämmerei aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen im Jahr 2020. Hinzu kommen 124 000 aus Mieten und Pachten. Zu nennen sind dabei neben den städtischen Gebäuden, die an die Kindergärten vermietet sind, auch die Schwimmmeisterwohnung und der Kulturbahnhof, dessen Räume etwa der Musikschule zur Verfügung gestellt werden. Und auch das ehemalige Bauhofgebäude an der Kleiststraße wurde mittlerweile an ein Unternehmen vermietet.

Mit Blick auf das Gesamtvolumen des Haushaltes eher zu vernachlässigen, aber absolut gesehen doch recht beachtlich ist die Haushaltsrubrik „Erträge aus Verkauf“. Denn von den dort ausgewiesenen 72 000 Euro stammen nicht weniger als 64 000 aus den Einnahmen der Teamschulmensa, deren Angebot im Jahr 2018 um den Bereich „Frühstück“ erweitert worden war.

Breit gefächert und mit erwarteten Einnahmen von rund 3,14 Millionen Euro nicht zu vernachlässigen sind die „sonstigen ordentlichen Erträge“. Dazu zählen in erster Linie Konzessionsabgaben (573 000 Euro) sowie „Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen“.

Bei den unter dieser Position ausgewiesenen 2,04 Millionen Euro handelt es sich schlicht und ergreifend um die erwarteten Erlöse aus den beabsichtigten Grundstücksverkäufen im künftigen Baugebiet Mondscheinweg (1,83 Millionen Euro) und Kerkpatt in Walstedde (204 000 Euro).