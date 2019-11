Verdis Meisterwerk unter freiem Himmel

Ein kulturelles Highlight wird im nächsten Sommer in der Wersestadt geboten. Die Festspieloper Prag präsentiert „Nabucco“ von Giuseppe Verdi am Samstag, 15. August, um 20 Uhr auf dem Marktplatz unter freiem Himmel.

„Diese prachtvolle Oper mit dem dramatischen Spiel um Liebe und Macht begeisterte bereits Hunderttausende von Zuschauern. Der Besucher wird von Beginn an durch die wunderschönen Stimmen, die Handlung, die prächtigen Kostüme und das eindrucksvolle Bühnenbild in den Bann gezogen. Es erwartet den Klassik-Besucher mit Giuseppe Verdis ‚Nabucco‘ eine der größten Opern der Musikgeschichte und zugleich ein wunderbares Open-Air-Spektakel“, heißt es in der Ankündigung des Veranstaltungsbüros Paulis.

Der gewaltige Chor der Gefangenen werde erklingen mit einem Aufgebot an klangstarken und facettenreich singenden Solisten. Open-Air-Produktionen bedeuteten für jedes Opernensemble eine besondere künstlerische Herausforderung. Dabei gelte es, Aufführung und Ambiente der Spielstätte zu einem unvergesslichen Opernspektakel zu vereinen. „Sänger, Orchester, Regie und Technik müssen sich bei jeder Spielstätte neu auf die atmosphärischen und akustischen Gegebenheiten einstellen. Dies ist der Oper bei den bisherigen Sommer-Open-Air-Aufführungen mit über zwei Millionen Zuschauern hervorragend gelungen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Platz für bis zu 800 Zuschauer

Mit insgesamt 100 Beteiligten – Sängern, Musikern und Technikern – wird die Produktion nach Stewwert kommen und binnen eines Tages die Bühne und Stühle für bis zu 800 Zuschauer auf dem Marktplatz aufbauen. An insgesamt 40 Orten wird „Nabucco“ im nächsten Jahr open air zu sehen sein – Drensteinfurt ist einer davon.

Zum Werk: Grundlage der Oper ist das Libretto des Italieners Temistocle Solera (1816–1878). Die Handlung speist sich aus Legenden um den biblischen Herrscher Nabucco (deutsch: Nebukadnezar II), König Babylons von 605 bis 562 vor Christus. Hintergrund der Handlung sind die Eroberung Jerusalems 587 vor Christus und die Wegführung des jüdischen Volkes in babylonische Gefangenschaft 586 vor Christus. Das Libretto übernimmt daraus nur wenige Motive. Die Handlung besteht aus vier Akten.