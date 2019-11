„Swing and More“ zündet musikalisches Feuerwerk

Dieser Konzertabend machte Lust auf mehr: Am Samstagabend gastierte die Big-Band „Swing and More“ (SAM) in der Teamschule mit ihrem neuen Programm und zündete ein musikalisches Feuerwerk.

Susanne Harwardt hatte also nicht zu viel versprochen, als sie eben dieses ankündigte. Mit dem von Les Brown komponierten, von Doris Day gesungenen und 1945 erstmals veröffentlichen Song „Sentimental Journey“, der zu einem Welthit wurde, nahm die Bandleaderin ihre Zuhörer mit auf eine klingende Reise durch die Big-Band-Literatur. Den Part der erst in diesem Jahr mit 97 Jahren hochbetagt gestorbenen Day übernahm Sigrid Eckey, die neben den mehr als zwei Dutzend Musikern zur SAM-Stammbesetzung zählt und den Liedtext, der zur inoffiziellen Empfangshymne für heimkehrende US-Weltkriegsteilnehmer wurde, einfühlsam interpretierte.

Die Moderation hatte Sabrina Salomon übernommen, die bis vor Kurzem selbst als Saxofonistin mitgespielt hat und die kenntnisreich und unterhaltsam durchs Programm führte. Dass sie mit ihrem Instrument immer noch hervorragend umzugehen weiß, zeigte sie nach der Pause, als sie bei dem Lied „Angel Eyes“ Sigrid Eckey mit dem Saxofon begleitete.

Ältester Titel im Programm

George Gershwins „S´wonderful“ aus dem Musical „Funny Face“ aus dem Jahr 1927 war der älteste Titel im Programm, den keiner der großen Interpreten wie Ella Fitzgerald oder Shirley Bassey ausgelassen hat und der seit jeher zu den Jazz-Standards zählt.

Sabrina Salomon verdankte das Publikum auch die kleine Lehrstunde über das Sopransaxofon, das kleinste, und seinen großen Bruder, das Baritonsaxofon.

Mit dem bekannten Song „Mas que nada“, was so viel wie „Ach, was soll‘s“ bedeutet und von Sergio Mendes bekannt gemacht wurde, hielt brasilianisches Temperament Einzug ins Programm. Bei dem ursprünglich von den Temptations stammenden Titel „Shakey Ground“ hatte Sandra Ledwohn mit dem zuvor vorgestellten Baritonsaxofon ihren großen Auftritt, während Walter Mexner mit der zierlichen Sopran-Ausgabe gleich mehrfach als Solist auftrat.

Mambo-Tanzeinlage

Bei „Sway“ des mexikanischen Komponisten Luis Demetrio tanzte zwar nicht der Kongress, aber Susanne Harwardt entführte Günter Husemann von der Bühne zu ihrem Dirigentinnen-Platz und tanzte mit dem ältesten SAM-Mitglied im Mambo-Stil, begleitet von Thomas Kisling. Der hatte zuvor seinen Platz unter den Posaunisten verlassen und zum Mikrofon gegriffen.

Dabei sollte es nicht bleiben, denn nach Konzertende holte Schlagzeuger Manfred Harwardt Günter Husemann erneut nach vorne, um den 84-Jährigen zu verabschieden. Auch Bürgermeister Carsten Grawunder reihte sich in die Schar der Gratulanten ein. Dieser hatte zuvor in einem kurzen Grußwort der Big-Band zu ihrem 18-jährigen Bestehen und somit zur Volljährigkeit gratuliert und damit zugleich die Einladung verbunden, beim Drensteinfurter Kultursommer 2021 zu spielen.

Mit der durch Frank Sinatra weltbekannt gemachten Version von „Fly Me To The Moon“ und dem leicht verruchten „The Lady Is A Tramp“ aus dem Musical „Babes In Arms“ aus dem Jahr 1937 verabschiedete sich die Drensteinfurter Big-Band, um ihr nächstes Konzert im März 2020 in Everswinkel anzukündigen. Wiederholung in Drensteinfurt unbedingt erwünscht.