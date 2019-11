Mitmachen statt meckern

Bis zum 29. November werden nun Wahlvorschläge gesammelt. Es gibt mit Ascheberg und Drensteinfurt zwei Wahlbezirke (bezirksübergreifende Wahlvorschläge sind möglich). Formulare gibt es in beiden Gemeindebüros. Im Anschluss werde geprüft, ob alle Kriterien erfüllt sind. Am 5. Januar werden in der Kirche in Ascheberg die Wahlvorschläge vorgestellt. Danach bestehe die Möglichkeit, Beschwerden einzureichen, die vom Kreissynodalvorstand geprüft werden. Am 26. Januar soll der bestandskräftige Wahlvorschlag verlesen werden. Sind in einem der beiden Wahlbezirke mehr als vier Kandidaten aufgestellt, kommt es am 1. März zur Wahl. Eine Briefwahl ist möglich. Sollte nur die erforderliche Zahl der Kandidaten zur Wahl stehen, wird es keine Wahl geben. Dann ist der nächste Termin der 22. März, wenn die neuen Presbyter in ihr Amt eingeführt werden.