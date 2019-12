„Dezibelles“ und „Zucchini Sistaz“

Nach sieben erfolgreichen Veranstaltungen im Jahr 2019 hat der Verein „Kulturscheune Walstedde“ auch für die kommenden zwölf Monate wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. „Es wird garantiert für jeden etwas dabei sein“, ist sich Rudi Marhold , Vorsitzender der Kulturfreunde, bei der Vorstellung der acht neuen Termine – davon gehen drei Veranstaltungen in der Kaminhalle und fünf in der Kulturscheune über die Bühne – sicher. Das Publikum darf sich auf jeden Fall wieder auf zahlreiche, mehrfach ausgezeichnete Künstler, die teilweise auf der ganzen Welt unterwegs sind, freuen.

Den Start macht Erwin Grosche mit seinem Programm „Warmduscherreport Vol. 3“ am 26. Januar um 17 Uhr in der Kaminhalle. Der Kleinkünstler, Schauspieler, Autor und Filmemacher wird in Walstedde noch einmal „die Glanzstücke und Lieblingsszenen aus über 40 Jahren Kabarettgeschichte auspacken“. „Das ist große Wortkunst und, im besten Sinne des Wortes, Kindertheater für Erwachsene“, ist es dem aktuellen Flyer zu entnehmen. Rudi Marhold findet Grosche ebenfalls sehr sympathisch. „Er thematisiert unheimlich oft Kuchen und Torte“, bemerkt er mit einem Lachen.

Als nächstes möchte Sönke Meinen am 16. Februar um 17 Uhr die Zuschauer in der Kaminhalle verzaubern. Mit im Gepäck hat der Preisträger, der Klassik in Dresden studiert und sich mittlerweile weltweit einen Namen gemacht habe, natürlich seine Gitarre und zahlreiche Stücke aus einem breit gefächerten Repertoire. „Ich finde ihn toll, weil er zwischen seinen Stücken, wo er sich Höllenzeug zusammenspielt, total entspannt plaudern kann“, verrät Marhold.

Am 29. März um 17 Uhr steht das Marimbafon im Mittelpunkt der Kaminhalle – und das nicht nur, weil das ungewöhnliche Instrument mit seinen drei Metern Länge schon alleine die Bühne füllt, sondern eben auch, weil Charlotte Hahn die „große Schwester des Xylophons“ exzellent bedienen kann. „Die mehrfache Bundessiegerin beim Wettbewerb ‚Jugend musiziert‘ wird einen Sound mit in die Kaminhalle bringen, den wir noch nie da hatten“, berichtet der Vorsitzende des Vereins, um im nächsten Atemzug hinterherzuschieben: „Das sollte man sich nicht entgehen lassen.“

Mit Jochen Malmsheimer wird einer der größten und namhaftesten Kabarettisten Deutschlands am 24. Mai um 17 Uhr die Kulturscheunensaison eröffnen. „Das ist ein super Typ“, meint Marhold, der den Künstler persönlich kennt. Auf die Bühne ins Lambertusdorf wird Malmsheimer sein Programm „Halt mal Schatz!“ mitbringen.

Selbstverständlich darf auch das traditionelle Kulturfrühstück im Jahr 2020 nicht fehlen. Es wird am 21. Juni ab 10 Uhr stattfinden. Neben einer Vielzahl an leckeren Köstlichkeiten, die wie gewohnt am Büfett angeboten werden, wird auch Ingo Börchers – seinerseits ein „bekennender Hypochonder“ – dem Publikum Unterhaltung mit „Ferien auf Sagrotan“ servieren.

Etwa einen Monat später, am 26. Juli, lädt Rudi Marhold um 17 Uhr erneut zu seiner „Wundertüte“ ein. 2020 hat sich der Schlagzeuger dafür wieder Verstärkung in Form von „schönstem Gemüse auf sechs Beinen“ geholt. Schließlich werden mit den „Zucchini Sistaz“ Wiederholungstäterinnen – bereits im Jahr 2015 begeisterten die drei Künstlerinnen in der Kulturscheune das Publikum – in Walstedde zu Gast sein. „Das weibliche Trio mutiert dann hoffentlich zu einem grün-gemischten Quartett“, erklärt Marhold.

Am 16. August um 17 Uhr gastiert bereits zum vierten Mal das „Summerwinds-Festival“ in der Kulturscheune. „Die Zuschauer dürfen sich auf das international besetzte Ensemble ‚Five Sax‘ freuen“, so der Vorsitzende des Kulturvereins.

Zum Abschluss wollen die „Dezibelles“ aus Zürich am 6. September um 17 Uhr dem Publikum in der Kulturscheune einheizen. Die Gruppe hat sich dem A-Cappella-Gesang in all seinen Formen verschrieben und ist auf Klangwelten von der Klassik über die internationale Volksmusik bis hin zu Pop und Jazz spezialisiert. Zudem bieten die vier Sängerinnen, die die Gewinnerinnen des „Vocal Champs Contests 2019“ sind, Musik auf hochklassigem Niveau.