So voll war der neugestaltete Marktplatz noch nie: Der mittlerweile 36. Weihnachtsmarkt lockte am Wochenende Tausende Besucher in die „gute Stube“ der Stadt. Auch wenn die Wetterdienste viel Regen angesagt hatten, so blieb es zumindest am Samstagnachmittag weitestgehend trocken.

Während das Treiben am Mittag eher ruhig begann, tummelten sich am Abend große Menschenmassen im neugestalteten Hüttendorf. Dabei gab es manches zu entdecken, hatte der Gewerbeverein doch passend zum umgestalteten Marktplatz doch auch neue Hütten und eine neue Beleuchtung angeschafft. Dementsprechend zufrieden zeigte sich Theo Homann von der Arbeitsgruppe Weihnachtsmarkt der IGW: „Das Weihnachtsdorf sieht toll aus. Es sind dieses Jahr fast alle Standbetreiber tatsächlich auch erschienen.“ Anders als im Vorjahr, als aufgrund des regnerischen Wetters knapp ein Drittel der Marktbeschicker abgesagt hatten.

Die Auswahl war groß. Neben gestrickten Schals oder Holzfiguren durften sich die Besucher auch über ein vielseitiges kulinarisches Angebot freuen, das von Falafeln über asiatische Nudeln bis hin zur Zuckerwatte reichte.

Auf die jungen Besucher wartete natürlich auch in diesem Jahr ein besonderes Theaterstück. In der Alten Post erzählt die Gruppe „Compania t“ aus Bremen die Geschichte vom „Engel Max – dem Engel, der immer zu spät kam“. Beeindruckt zeigten sich die begeisterten Zuschauer von den Gesangskünsten sowie von der Kreativität des Hauptdarstellers Pablo Keller.

Eine weitere Attraktion war die Eisbahn, auf der Teams wie „Stewwert on Fire“ oder „KC Lass Knacken“ zur zweiten Stewwerter Meisterschaft im Eisstockschießen antraten. Der spannende Wettkampf wurde erst am Sonntagnachmittag entschieden.

Zusätzlich präsentierten sich zahlreiche Drensteinfurter Vereine und boten Glühwein, Speisen oder andere Attraktionen an. Und nicht zuletzt war natürlich auch auf der Bühne ordentlich etwas los: Maxi- und Minichor unter der Leitung von Miriam Kaduk sowie die Junge Kantorei sangen weihnachtliche Stücke. Zudem zeigten die „Tanzmäuse“ und „Tanzzwerge“ der DJK ihr Können.

Den Abschluss bildete am Samstag das „The Modern Wind Orchester“, das am Abend mit Weihnachtsklassikern im modernen Stil zum Verweilen einlud.