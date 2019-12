Sicherheit geht vor

Dicke Wolken, stürmischer Wind und immer wieder kräftige Regenschauer: Der Weihnachtsmarktsonntag zeigte sich wettermäßig wahrlich nicht von seiner besten Seite. Dennoch nutzten vor allem am späteren Nachmittag etliche Besucher aus der Umgebung die Gelegenheit zum Bummeln durch das neugestaltete Hüttendorf – wenn sie denn zuvor einen Parkplatz gefunden hatten. Und das gestaltete sich zumindest im näheren Innenstadtradius durchaus schwierig, waren die dortigen Parkflächen doch weitestgehend abgeriegelt. Mit dicken Betonpollern und Eisenketten gesperrt hatte die Stadt nämlich neben den direkten Zufahrten zum Markt auch die Mühlenstraße und die komplette Wagenfeldstraße – obwohl sich auf letzterer das ganze Wochenende über nicht ein einziger Weihnachtsmarktstand befand. Dass die Geschäftsstraße dennoch für den Fahrzeugverkehr „dicht“ war, hatte jedoch einen triftigen Grund, betont Ordnungsamtsleiter Martin Brinkötter auf WN-anfrage. Denn schließlich stand neben dem „Budenzauber“ auch ein verkaufsoffener Sonntag auf dem Programm, und der sei erfahrungsgemäß nun einmal stets mit einem „erheblich höheren Besucheraufkommen“ verbunden.

Zu sehen war davon allerdings zumindest im unteren Bereich der Wagenfeldstraße wenig. Doch dieser Abschnitt sei auch nicht das Problem, erklärte Brinkötter. Sorgen bereitete den Verantwortlichen der Verwaltung eher der Einmündungsbereich von Kurzer Straße und Martinstraße rund um die Wagenfeldapotheke. Der dortige kleine Platz werde nämlich gerne von bummelnden Fußgängern achtlos überquert, was im Fall von nahendem Fahrzeugverkehr schnell zu gefährlichen Situationen führen könne, schildert Brinkötter. Den besagten Platzbereich alleine abzusperren, mache jedoch keinen Sinn, würde die Wagenfeldstraße dadurch doch zur „Einbahnstraßen-Sackgasse“ ohne Wendemöglichkeit. Also blieb nur die Möglichkeit, die Straße komplett zu sperren. Um die Beeinträchtigung von Anliegern, Kunden und Besuchern jedoch künftig ein wenig zu mildern, soll das im kommenden Jahr allerdings nicht bereits am Freitag, sondern erst am Weihnachtsmarktsamstag passieren.

Das weihnachtsmarkttypische Park-Chaos selbst lasse sich hingegen – wie in anderen Städten auch – kaum vermeiden, erklärt Brinkötter. „Ich erwische mich ja manchmal durchaus selbst: Als Kunde und Besucher möchte man halt gerne am liebsten bis direkt vor die Ladentür fahren“, schmunzelt der Ordnungsamtsleiter. Dabei stünden rund um den Innenstadtkern durchaus ausreichend Stellplätze zur Verfügung. Allein 170 davon befinden sich im Besitz der Stadt. Hinzu kommen am Sonntag die ungenutzten Parkflächen der Supermärkte. „Am weitesten entfernt sind die Parkplätze am Bahnhof. Doch selbst von dort aus sind es zu Fuß nur etwa fünf Minuten bis ins Zentrum“, so Brinkötter.

Eine Entfernung, die manchem Besucher aber dennoch offensichtlich zu groß ist. Vor allem am Freitag habe die Verwaltung daher einige Male „eingreifen“ müssen, als Fahrzeuge Gehwege oder Feuerwehrzufahrten blockierten, schildert Martin Brinkötter. Dafür gab es dann auch den einen oder anderen Strafzettel. „Es ist immer eine Gratwanderung“, so der Ordnungsamtsleiter. „Einerseits wollen wir natürlich keine Besucher durch Knöllchen vergraulen. Andererseits ist es aber unsere Aufgabe, die Sicherheit zu gewährleisten.“