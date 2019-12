Ein Tänzchen mit „Rosinchen“

„Rosinchen“ greift beherzt in die Tasten des Akkordeons. „Valentina Nappoletta“ lässt sich nicht lange bitten und stimmt in ihren Gesang mit ein – genauso wie die Bewohner, die sich an diesem Nachmittag um den großen Tisch im Wohnbereich versammelt haben. Sie lachen, klatschen, schunkeln, und sogar ein kleines Tänzchen wird spontan aufs Parkett gelegt. Nur „Kouglar“ scheint heute nicht in Stimmung zu sein. Der Hund hat sich ein Plätzchen etwas abseits gesucht und beobachtet das bunte Treiben lieber aus der Ferne.

Der Besuch der beiden Clowns sorgt für viel Heiterkeit bei den Senioren. Berührungsängste kennen Ulrike Simon und Heike Gruber , wie die beiden bunt gekleideten und kräftig geschminkten Frauen im wahren Leben heißen, nicht. Sie gehen auf die Menschen zu, umarmen sie, halten ihre Hände, bringen Wärme und Herzlichkeit ins Haus. „Unsere Verkleidung öffnet die Herzen der Menschen, denn die meisten verbinden positive Assoziationen mit Clowns“, sagt Simon. Ihre Kollegin hat die Ausbildung zum Clown vor mehr als 15 Jahren absolviert. Seitdem bringt sie Freude in Altenheime, Krankenhäuser und Kinderkliniken. „Das ist eine wundervolle Arbeit“, findet Gruber. „Denn auch wir fühlen uns beschenkt von den älteren Menschen.“

Erlös aus dem „Kaffeeklatsch“

An diesem Nachmittag ist das Duo aus Münster zu Gast im Malteserstift St. Marien. Möglich gemacht hat dies die KFD St. Regina – und zwar so: Ein engagiertes Team von etwa 15 Frauen organisiert seit nunmehr zehn Jahren immer am letzten Sonntag im Monat – der nächste Termin ist am 29. Dezember – den „Kaffeeklatsch für jedermann“ in der dortigen Cafeteria. Nicht nur die Bewohner, sondern alle Bürger sind dann eingeladen, sich von der KFD mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen verwöhnen zu lassen. Beginn ist immer um 14.30 Uhr. Die Preise sind – dank der gespendeten Torten und des ehrenamtlichen Einsatzes der Helferinnen – moderat. Und der Erlös dient stets dazu, den älteren Menschen im Stift eine schöne Zeit zu bescheren.

Es seien schon Zauberer und Musiker engagiert worden, erzählt Bärbel Johnen vom KFD-Team. Doch besonders gut kämen eben die Clowns an, die schon mehrfach im Haus zu Gast gewesen seien. „Die Bewohner freuen sich sehr darüber. Wir haben schon so viele positive Rückmeldungen zu dieser Aktion bekommen“, sagt Johnen. Die Menschen redeten plötzlich ganz viel miteinander, erzählten aus ihrem Leben und seien einfach glücklich.

Suche nach Sponsoren

Bärbel Johnen würde sich wünschen, dass die Clowns regelmäßig, etwa alle sechs bis acht Wochen, im Malteserstift vorbeischauen könnten. Doch die Mittel dafür kann die KFD nicht allein durch den Kuchenverkauf aufbringen. Deshalb sind Johnen und ihre Mitstreiterinnen auf der Suche nach zusätzlichen Sponsoren.

Und nicht nur das. Auch das „Kaffeeklatsch“-Team selbst könnte gut weitere Unterstützung gebrauchen – sowohl beim Kuchenbacken als auch beim Servieren am Sonntagnachmittag. „Auf je mehr Schultern sich die Arbeit verteilt, desto besser“, weiß Johnen.

Wer das KFD-Team unterstützen möchte, der kann sich bei den Mitgliedern Bärbel Johnen, Tel. 0 25 08 / 83 58, oder Lisa Struckamp, Tel. 601, melden.