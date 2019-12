Wie Fremdkörper mitten in der Natur

Ungenutzt stehen sie mitten in der Natur, seit mehr als 70 Jahren dem Verfall preisgegeben. Rund 10 000 Bunker bildeten einst den mehrere Tausend Kilometer langen Atlantikwall, eine Verteidigungslinie, die von den deutschen Besatzern im Zweiten Weltkrieg entlang der Küsten von sieben Ländern errichtet wurde.

Die tristen, oft verfallenen militärischen Betonbauten mit den damit verbundenen menschlichen Schicksalen zu verknüpfen, ihnen quasi ein Gesicht zu geben, darum hat sich Annet van der Voort bemüht. Ihr im März erschienenes Fotobuch „The Wall“, für das ihr Ehemann, der Historiker Volker Jakob , die Texte beigesteuert hat, ist jetzt mit dem Deutschen Fotobuchpreis in Silber ausgezeichnet worden.

Fast drei Jahre lang war die gebürtige Niederländerin, die seit 40 Jahren in Drensteinfurt lebt und wirkt, auf den Spuren der Überbleibsel des Atlantikwalls unterwegs. Der Auslöser war eher ein Zufall. „Mein Mann und ich waren im Urlaub in Dänemark mit dem Fahrrad unterwegs. Am Meer haben wir eine Pause gemacht. Allein an diesem Küstenabschnitt stehen fast 60 Bunker“, erzählt van der Voort. Ihr Mann sei mit ausreichend Lesestoff versorgt gewesen, sie selbst sei zum Fotografieren losgestiefelt. „Das hat mehrere Stunden gedauert“, erinnert sie sich mit einem Schmunzeln.

Fotoserie über Hochbunker

In den 1990-er Jahren hat Annet van der Voort bereits eine Fotoserie über Hochbunker in deutschen Städten veröffentlicht. Die Idee, mit diesem Vorwissen ein ähnliches Projekt aufzulegen, reifte. Auch, weil das Thema an Aktualität kaum verloren hat. „Es hat eine große emotionale Bedeutung. Der Krieg ist zwar schon lange her, betrifft die Menschen aber heute noch“, berichtet Jakob, dass beim Bau der Bunker damals nicht nur unzählige Zwangsarbeiter starben, sondern deswegen auch ganze Wohnviertel abgebrochen wurden und die Bewohner ihre Heimat verloren.

Dann aber sollte das Projekt auch einen möglichst vollständigen Überblick bieten, fand Annet van der Voort. Drei Jahre lang bereiste sie daraufhin die Küsten von Norwegen, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und den Britischen Kanalinseln, um auch die Diversität der Bauten darzustellen. „Es gibt, je nachdem, wie die Bunker genutzt wurden, viele unterschiedliche Formen, Größen und Höhen. Manche verlaufen unter der Erde, viele waren speziell getarnt. Einige waren mit einem Kreuz versehen, sollten also den Anschein erwecken, es handele sich um eine Kirche“, berichtet die Fotografin. „Eigentlich sind es Fremdkörper in der Natur, die zum Teil aber doch ästhetisch wirken.“

150 Motive ausgewählt

Für das 256 Seiten umfassende Fotobuch, das im Distanz-Verlag erschienen ist, hat sie am Ende 150 Motive ausgewählt. 90 wiederum sind in die dazugehörige Ausstellung eingeflossen, die derzeit im Deutschen Marinemuseum in Wilhelmshaven zu Gast ist. Auch in einem dänischen Museum wird diese demnächst zu sehen sein, dort, thematisch passend, an den Außenwänden eines Bunkers. Weitere Städte sind in Planung.

Über die Würdigung ihres Buches freuen sich Annet van der Voort und Volker Jakob natürlich. „Das ist eine schöne Bestätigung für die viele Arbeit“, findet die Fotografin. Das Ehepaar hofft aber auch, mit seinem Werk einen Beitrag leisten zu können, damit die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. „Das Buch soll berühren und zum Nachdenken anregen. Denn oft macht man sich auf den ersten Blick gar keine Gedanken über die Zusammenhänge“, sagt Jakob.