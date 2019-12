In eisiger Kälte am Ort des Grauens

Der Boden war mit Schnee bedeckt. Ein eisiger Wind wehte durch die lichten Baumkronen, durch die sich die morgendliche Wintersonne langsam ihren Weg bahnte. Kurz: eine frostige und fast bedrückende Atmosphäre, die dem Anlass und dem Stimmungsbild durchaus gerecht wurde. Nach monatelanger Vorbereitung besuchten die Politikschüler des neunten Jahrgangs der Teamschule am Donnerstag die KZ-Gedenkstätte in Buchenwald bei Weimar. Und was sie dort mit eigenen Augen zu sehen bekamen, hinterließ nachhaltige Eindrücke über das Grauen der NS-Zeit.

In einem Einführungsfilm erfuhren die Schüler zunächst einiges über den Aufbau, die verschiedenen Lagerbereiche und die Waffenfabrik des seit 1937 vor den Toren der Stadt Weimar betriebenen Konzentrationslagers. „Jedem das Seine“, heißt es noch immer über dem Lagertor, durch das es für die Gruppe in den Innenbereich der Gedenkstätte ging. „Dort wurde es gefühlt gleich noch mal um zwei Grad kälter“, beschreibt Lehrer Heiko Schwarz die Stimmung.

Kratzer auf den Seziertischen

Nach einer Gedenkminute an der symbolisch stets mit einer menschlichen Körpertemperatur von 37 Grad beheizten Gedenktafel führte der Weg in die Sezierräume der pathologischen Abteilung – der Ort, an dem die SS die Leichname der getötigen Häftlinge vor der Verbrennung gezielt ausplündern ließ. Die Goldzähne wurden herausgebrochen, und aus Organen und Skeletten wurden Präparate hergestellt. „Bis heute sind Werkzeuge und Kratzer auf den Tischen zu sehen“, schildert Heiko Schwarz das grausame Bild.

Wie die Schüler weiter erfuhren, wurden die Toten zunächst im Leichenkeller des Krematoriums gesammelt, bevor sie mit einem Aufzug in den Verbrennungsraum gebracht wurden. Im Keller befand sich außerdem eine der Hinrichtungsstätten des Lagers, in der SS-Kräfte an Wandhaken etwa 1100 Männer, Frauen und Jugendliche töteten.

Grausame Genickschussanlage

Eine weitere Hinrichtungsstätte hatte die SS in einem Pferdestall eingerichtet. „Unter dem Vorwand, in ein anderes Lager verlegt zu werden, wurden die Häftlinge dort zum Messen der Körpergröße an die Wand gestellt“, berichtet Schwarz. Als sich jedoch die Messlatte senkte, wurden auf der Rückseite der perfiden Genickschussanlage die Abzüge der Gewehre gezogen. Bis Oktober 1941 wurden so über 8000 sowjetische Kriegsgefangene ermordet, ist der Dokumentation der Gedenkstätte zu entnehmen.

Nach der rund zweistündigen Führung besuchte die Gruppe schließlich das Buchenwaldmuseum, in dem zahllose Artefakte das persönliche Leid der Lagerinsassen greifbar machen. „Teilweise mit besonderen Geschichten, die zeigen, wie die Menschen versucht haben, die Entmenschlichung zu umgehen“, schildert Heiko Schwarz. „Ein Häftling etwa hatte einen Bauernhof geschnitzt, den er mit Hilfe eines SS-Mannes nach draußen schmuggeln ließ.“

Konzentrierte Reflexion

Die Atmosphäre im nachmittäglichen Reflexionsgespräch, für das auch Schulsozialarbeiterin Simone Minnemann und Stadtjugendpfleger Rüdiger Pieck mit nach Thüringen gereist waren, sei sehr konzentriert gewesen, schildert Schwarz. „Die Schüler waren nicht traumatisiert, aber schon tief beeindruckt. Und das ist wichtig, zeigt es doch, dass sie das Richtige für sich mitgenommen haben“, ist der Pädagoge überzeugt. „Für mich ist es eine Bestätigung, dass es richtig war, so eine Fahrt zu organisieren.“

Bereits jetzt plant der Teamschullehrer eine Wiederholung. „Vielleicht in einer anderen Gedenkstätte. Und vielleicht auch mit anderen Jugendlichen aus der Stadt – wenn ein Interesse besteht“, sagt Schwarz.

Die Reise nach Weimar klang für die Schüler am Freitagmorgen mit einem Stadtbummel aus. Am Nachmittag ging es dann mit dem Zug zurück in die Heimat.