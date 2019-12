Begeistert zeigten sich am Sonntagnachmittag die sehr zahlreich erschienen Besucher des Adventskonzerts in der Pankratiuskirche. Selbst Stehplätze waren in der Kirche rar, als sich die Sängerinnen des Projekts „Frauenchor & Friends“ dort auf eine musikalische „Reise durch die Weihnachtszeit“ begaben. Unter „Friends“ waren dabei die 19 Sängerinnen zu verstehen, die der Einladung des Frauenchors gefolgt waren, nur für das Adventskonzert und damit für einen begrenzten Zeitraum mitzuproben. Als weitere Gäste traten die Nachwuchsmusiker des Kolping-Blasorchesters sowie der Männerchor „White Sox“ aus Ascheberg auf.

„Alle reden über den Klimawandel“, sagte Ulrike Röger , Vorsitzende des Frauenchors, in ihrer Begrüßung. Sie lud das Publikum ein, sich gedanklich mit in den Zug zu setzen und so ganz CO2-neutral durch die Weihnachtszeit zu reisen. „So abwechslungsreich ein Blick aus den Fenstern der Zugabteile ist, so vielfältig wird die Musik“, versprach sie, bevor die Sängerinnen mit zwei Stücken das Konzert eröffneten.

Dann präsentierte sich das KBO-Vororchester, bestehend aus Kindern und Jugendlichen, die seit 2017 in der musikalischen Ausbildung sind. Zu ihrem bereits beachtlichen Können gehörte „Pomp & Circumstance“, „die inoffizielle englische Hymne“, wie Leiter Thomas Windoffer erklärte. Besonders viel Applaus gab es für den Filmmusik-Titel „Supercalifragilisticexpialidocious“, den Windoffer mühelos ansagte.

Die nicht weniger als 60 Sängerinnen von „Frauenchor & Friends“ sorgten für einen vollen Klang ihrer mehrstimmigen Stücke. Vielen der Chorfrauen war dabei die Freude am gemeinsamen Singen deutlich anzusehen. Die bunte Bandbreite an Liedern reichte vom andächtigen „Hab Dank“ bis zum fetzigen Weihnachtssong „Baby please come home“. Und man wähnte sich mitten in der trubeligen Atmosphäre eines Weihnachtsmarktes, als das gleichnamige Lied gesungen wurde. Einige Stücke waren von Chorleiter Peter Kapeller, der auch die musikalische Gesamtleitung innehatte, extra für den Chor bearbeitet worden. Und für die freie Übersetzung einiger ursprünglich englischer Lieder hatten Nina Kapeller sowie Sängerin Alexa Lenze gesorgt.

Die „White Sox“ stellten ihren Chor unter Leitung von Ulrich Böckmann zunächst mit Sprechgesang vor. Dann zeigten auch sie ihr großes Repertoire. So stimmten sie John Lennons „So This Is Christmas“ ebenso an wie ein philippinisches Weihnachtslied und das deutsch-französisch gesungene Chanson „Paris“, in dem Solist Dietrich Bentlage überzeugte. Viel Applaus erhielt auch Sänger und Keyboarder Luca Stellmacher für den stimmungsvollen Song „Für immer ab jetzt“ von Johannes Oerding. Viele Lacher erntete dagegen Sänger Martin Weiland für seine schräg-humorigen Anmoderationen. Nachdem die Männer gezeigt hatten, dass sie auch tatsächlich weiße Socken trugen, schlossen sie mit „Halleluja“ von Leonard Cohen.

Visuell untermalt wurde die Chormusik durch die farblich wechselnde, stimmungsvolle Beleuchtung. Für diese wie auch die Tontechnik zeichneten Stefan Schemmelmann und Marko Horstkötter verantwortlich.

„Auf Reisen kommt man mit vielen Menschen zusammen und manchmal auch ins Gespräch“, griff Ulrike Röger wieder das Bild der musikalischen Reise auf. Und so stimmten die Frauen gemeinsam mit den „White Sox“ das klassische Stück „Adoramus Te“ an. Später waren auch die Zuhörer eingeladen, mitzusingen. Und zum fulminanten Ende des rund zweistündigen Konzertes ließen die Chöre gemeinsam die “Glocken überm Münsterland” mit der Melodie von „Highland Cathedral“ erklingen. Mit „Standing Ovations“ verlangte das sehr angetane Publikum nach einer Zugabe.