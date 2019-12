Besinnlicher Ausklang statt großer Abrechnung

Als eine Art „Generalabrechnung“ mit dem Bürgermeister und der Stadtverwaltung sollten in der Regel die Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzenden dienen. So hatte Carsten Grawunder am Montagabend in der Ratssitzung den entsprechenden Tagesordnungspunkt angekündigt. Doch mit umfassender Kritik hielten sich die Parteien, bis auf die Grünen, zurück – eine eher besinnliche letzte Sitzung des Jahres.

Sogar von „konstruktiven und harmonischen“ Haushaltsberatungen sprach Christiane Havers, die die Rede an Stelle des erkrankten SPD-Fraktionsvorsitzenden Ingo Stude hielt. Es sei ein „unkritischer“, ja „unspektakulärer“ Haushalt vorgelegt worden: „Das spricht für unseren Bürgermeister.“ Auch Heinz Töns ( CDU ) attestierte diesem, Politik „aus Liebe zu unserem schönen Drensteinfurt“ zu gestalten.

Lob für die Bemühungen um mehr Klimaschutz – dafür wird in der Verwaltung die Stelle eines Klimaschutzmanagers geschaffen –, Lob für die anstehenden Investitionen in Schulen und Kindergärten, Lob für die geleistete Arbeit an der Teamschule – die die FDP allerdings gerne in eine Privatschule samt gymnasialer Oberstufe nach Sendenhorster Vorbild umwandeln würde: In vielen Bereichen zeigten die Faktionen sich einmütig.

Balance zwischen Umweltschutz und bezahlbarem Wohnraum

„Wir können bestimmt nicht die ganze Welt retten, aber wir können im Kleinen anfangen umzudenken“, ging Töns ausführlich auf das Thema Klimaschutz ein. Dieses besonders für das Neubaugebiet „Mondscheinweg“ festzuschreiben, war auf einen CDU-Antrag zurückgegangen. An dieser Stelle hätten die Liberalen gerne die Notbremse gezogen. Sie befürchten, dass die „hohen Auflagen junge Familien in finanziell nicht mehr stemmbare Situationen“ bringen. Auch die SPD unterstrich, dass die Balance zwischen Umweltschutz und bezahlbarem Wohnraum gewahrt bleiben müsse.

Dass der Haushalt 2020 eben diesen Schwerpunkt aufweist, veranlasste am Ende auch die Grünen, dem Etat mehrheitlich zuzustimmen. „Wir tragen diese Richtungsentscheidung mit“, sagte Winfried Reher, der dennoch nicht mit Kritik am Bürgermeister und an dessen Vorgehen sparte, das Geld „mit dem Füllhorn auszuschütten“. „Man sieht: Der Kommunalwahlkampf steht vor der Tür. Denn es herrscht eine ungewohnte Großzügigkeit. Alle Wünsche werden erfüllt. Das ist aus unserer Sicht fahrlässig.“

Priorisierung der Ausgaben

Noch 2015 sei das anders gewesen. Damals habe die CDU Grawunder eingebremst und dazu „verdonnert“, eine Priorisierung der geplanten Ausgaben vorzunehmen und die Verabschiedung des Haushalts dadurch verzögert. „Das diente wohl dazu, den Neuen in die Spur zu bringen. Das scheint gelungen“, so Reher.

Doch auch die CDU gab der Verwaltung einen Hinweis mit auf den Weg: In der Vergangenheit seien nahezu alle Personalwünsche des Bürgermeisters erfüllt worden. Jetzt gelte es, sämtliche Pflichten und Aufgaben zeitnah umzusetzen. Die Ausrede fehlender „Menpower“ dürfe nicht mehr herhalten. „Wir erwarten eine gravierende Weiterentwicklung unserer Kommune durch die Umsetzung aller beschlossenen Maßnahmen“, forderte Heinz Töns ein.

► Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung aus den Reihen der Grünen wurde die Haushaltssatzung schließlich erlassen.