„Es war zwar sehr windig nach dem Aussendungsgottesdienst, aber alle Friedenslichter sind heil nach Stewwert transportiert worden,“ freut sich Daniel Winter vom Vorstand der Pfadfinder. Gemeinsam mit rund 1500 anderen Pfadfindern aus dem Bistum Münster empfingen rund 20 Drensteinfurter am vergangenen Sonntag das „Friedenslicht von Bethlehem“.

„Mut zum Frieden“ lautet das diesjährige Motto der Aktion, die in Deutschland von mehreren Pfadfinderverbänden getragen wird, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Die Aktion gehe zurück auf eine Initiative des Österreichischen Fernsehens und finde bereits seit 30 Jahren statt.

Am Ende des rund einstündigen Gottesdienstes konnten „alle Menschen guten Willens“ eine Kerze am Friedenslicht entzünden. Das Licht hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine Reise von mehr als 3000 Kilometern hinter sich. Am 26. November war es in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet worden, teilen die Pfadfinder mit. In einer explosionsgeschützten Laterne wurde es von dort weiter nach Wien getragen. Vertreter aus mehr als 20 Nationen nahmen das Licht in der Donau-Stadt in Empfang. Eine Delegation rund um Dieter Nissen, Pfadfinderleiter aus Warendorf, hatte die Flamme schließlich sicher nach Münster transportiert. Das kleine Licht solle ein Zeichen für den Frieden sein.

In Drensteinfurt und Walstedde

Die Drensteinfurter Pfadfinder verteilen das Licht an folgenden Daten: am Freitag, 20. Dezember, um 18.30 in St. Lambertus, am Sonntag, 22. Dezember, um 11 Uhr sowie an Heiligabend um 17 Uhr in St. Regina und ebenfalls am Dienstag, 24. Dezember, um 17.30 Uhr in der evangelischen Martinskirche.

Außerdem haben die „Juffis“ (Jungpfadfinder) das Licht am Donnerstag im Zuge ihrer Gruppenstunde in das Malteserstift gebracht.

„Nach den Messen in Walstedde und am vierten Advent werden wir noch einmal unsere selbst gemachte Marmelade anbieten. Jeder kann dafür spenden, so viel er möchte“, ergänzt Daniel Winter. Alle Früchte seien selbst gepflückt und eingemacht worden. Der Erlös gehe an die Gruppe, die nächstes Jahr zum europäischen Jamboree nach Polen fährt.

Die Rinkeroder Pfadfinder haben das Friedenslicht bereits zu Beginn der Woche überall im Dorf verteilt. Dafür waren sie drei Tage lang von Haus zu Haus gegangen. Wer nicht zu Hause gewesen ist, kann sich das Licht in der St.-Pankratius-Kirche abholen. Eine Laterne mit dem Friedenslicht steht vor dem Altar. Nach der Sonntagsmesse am 22. Dezember um 9.30 Uhr laden die Pfadfinder zum letzten Mal im Advent zu „Kaffee und Gebäck aus dem Kofferraum“ ein.