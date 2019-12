Zum dritten Mal hat die Stadt nun den Veranstaltungskalender mit allen wichtigen öffentlichen Terminen aufgelegt. „Wir bleiben damit noch ein bisschen in der analogen Welt“, erklärte Bürgermeister Carsten Grawunder gestern bei der Vorstellung. Denn auch er selbst nutze gerne noch die Übersicht in Papierform, die man sich an die Pinnwand oder an den Kühlschrank heften könne.

In dem Jahreskalender steckt viel Arbeit. Institutionen und Vereine konnten ihre für 2020 geplanten Veranstaltungen der Stadt melden, die sie in den Kalender eingepflegt hat. Dabei musste ein öffentliches Interesse vorliegen. Vorstandssitzungen finden sich also nicht im Kalender wieder, wohl aber Generalversammlungen. Hinzu kommen beispielsweise kulturelle Events und Konzerte, städtische Feste, aber auch die regelmäßigen Termine der Müllabfuhr oder für die Blutspende. Farblich nach Orten gekennzeichnet, soll der Kalender den Bürgern einen schnellen Überblick bieten. Und damit er auch was fürs Auge ist, ist er mit jahreszeitlich passenden Bildern gestaltet worden, die unter anderem von der Drensteinfurter Fotografin Gisela Schäper zur Verfügung gestellt worden sind.

Die Möglichkeit, der Stadtverwaltung Termine zu melden, werde seitens der Vereine gut angenommen, erklärte Bürgermeister Grawunder. „Gefühlt wird der Kalender immer voller.“ Die Idee dahinter sei auch, Terminüberschneidungen früh zu erkennen und dann vielleicht sogar zu vermeiden. „Denn wer sich die Mühe macht, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, der soll auch Nutzen davon und einen hohen Zulauf haben“, so das Stadtoberhaupt.

Verteilung an alle Haushalte

9000 Exemplare sind im beidseitig genutzten DIN-A-3-Format gedruckt worden. Sie werden am 28. Dezember über die „Dreingau Zeitung“ an alle Haushalte in Drensteinfurt verteilt. Darüber hinaus liegen die Kalender im Rathaus, in der Volksbank-Filiale und in der Provinzial-Geschäftsstelle Borgmann aus. Diese Firmen haben den Druck des Kalenders unterstützt. Zu den Sponsoren zählt auch das Medienhaus Aschendorff.

Wer es dann doch lieber digital hat, der findet den Kalender als Download auf der städtischen Homepage. Online könnten neu hinzukommende Termine über das Jahr weiter eingepflegt werden, betont Wirtschaftsförderin Sophia Gorschlüter. So werde der Kalender ständig aktualisiert.