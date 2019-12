Das von der Stadt ausgerufene „Jahr der Artenvielfalt“ war ein abwechslungsreiches. Und weil das Thema angesichts von Klimawandel und Insektensterben so bedeutend ist, wird das Motto gleich auf die erste Jahreshälfte 2020 ausgedehnt. 20 weitere Veranstaltungen finden bis Juli statt. Das Programm hat die Verwaltung zusammen mit ihren Kooperationspartnern, der VHS und der Nabu-Naturschutzstation Münsterland, auf die Beine gestellt.

Die meisten Termine im zurückliegenden Jahr seien gut angenommen worden, blickte Fachbereichsleiter Gregor Stiefel zurück. Wobei man sich an mancher Stelle mehr Teilnehmer gewünscht hätte, ergänzte Bürgermeister Carsten Grawunder. „Wir wollen Begeisterung für die Natur wecken und Verständnis erzeugen. Dazu dienen auch diese Veranstaltungen.“

Einen Großteil zum Programm steuert der Nabu bei. „Wir sind froh, dass wir uns an dieser Stelle einbringen können“, erklärte Dr. Britta Linnemann , Geschäftsführerin der Naturschutzstation am Haus Heidhorn in Rinkerode. Dort würden im Jahr rund 150 Veranstaltungen rund um das Thema Natur angeboten. Einige davon fließen ins städtische Mottojahr ein, andere sind extra konzipiert worden. Aufklärungsarbeit zu leisten, das sehen die Experten als ihre Aufgabe an. „Denn dass der Rückgang der Artenvielfalt für den Menschen weitaus bedrohlicher ist als der Klimawandel, das weiß nicht jeder“, so Linnemann.

Viel Neues gelernt

Tatsächlich habe er in diesem Jahr so viel Neues gelernt wie noch nie, gab Rüdiger Pieck vom Kulturbahnhof-Team zu. Und er habe schon das eine oder andere Mottojahr mit vorbereitet. „Ich habe nicht geahnt, dass man beim Bau eines Insektenhotels so viel falsch machen kann.“ Auch in das Kinderferienprogramm wird das Mottojahr eingebunden.

Dieses solle sich allerdings nicht nur in öffentlichen Veranstaltungen niederschlagen, betonte Stiefel, sondern auch im aktiven Handeln. Beispielsweise seien 2019 insgesamt 5400 Quadratmeter Wildblumenflächen im Stadtgebiet angelegt worden. Diese sollen zusätzlich noch mit Insektenhotels und Nistkästen ausgestattet werden. Im Außenbereich hätten die Bauhof-Mitarbeiter 85 Bäume angepflanzt. Beide Aktionen werden 2020 fortgesetzt.

► Der Flyer wird in der kommenden Woche an alle Haushalte verteilt und liegt an den bekannten Stellen zur Mitnahme aus. Zudem steht er als Download auf der Stadt-Homepage bereit.