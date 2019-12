Mit Hammer und Schaufel faulen Stellen auf der Spur

Mit einem Hammer klopft Thomas Brauckmann die Beine des Holzhäuschens ab – und lauscht genauestens dem Klang. „Falls im Inneren etwas morsch wäre, würde es sich hohl anhören.“ Anschließend schaufeln er und sein Kollege Ralf Janz fleißig den Sand fort, um die Füße des Spielgerätes freizulegen. Denn wenn an der Sache etwas faul sein sollte, dann am ehesten im Boden.

In den vergangenen zwei Wochen haben die Mitarbeiter des Bauhofes sich der jährlichen Generalinspektion der städtischen Spielplätze gewidmet. Holzstämme abklopfen, Metall auf Risse überprüfen, Schrauben los- und wieder festdrehen, die Fallschutzbereiche auflockern, den Sand reinigen oder sogar austauschen: Das muss jedes Jahr auf allen 45 Spiel- und Bolzplätzen in den drei Ortsteilen erledigt werden. Das schreibt das entsprechende Sicherheitskonzept vor. Dafür sind Brauckmann und Janz extra ausgebildet, haben vor mehr als 20 Jahren nach einer speziellen Prüfung den notwendigen Sachkundenachweis erlangt. Der muss alle paar Jahre aufgefrischt werden, denn ständig ändern sich die DIN-Normen und EU-Vorschriften.

Die beiden Bauhof-Mitarbeiter kennen die örtlichen Spielplätze mittlerweile in- und auswendig. „Wir haben jeden davon schon mindestens zwei Mal komplett neu gebaut“, sagt Ralf Janz schmunzelnd. Denn nicht nur die regelmäßige Kontrolle samt Reparaturen gehört zu ihren Aufgaben, sondern auch das Neu- und Umgestalten von Spielflächen. Dabei arbeitet das Bauhof-Team eng mit dem vom Kulturbahnhof um Rüdiger Pieck zusammen. Wenn der Stadtjugendpfleger ein tolles, neues Spielgerät entdeckt hat, muss zunächst mit Brauckmann und Janz abgestimmt werden, ob Aufbau und Instandhaltung sich überhaupt bewerkstelligen lassen. „Die Zusammenarbeit funktioniert an dieser Stelle super“, lobt Thomas Brauckmann.

Edelstahl oder Robinie

Entweder aus Edelstahl oder aus besonders hartem Robinienholz sind in der Regel die Geräte, die auf den städtischen Spielflächen zu finden sind. Auf denen herrscht übrigens seit dem vergangenen Jahr komplettes Rauchverbot, und auch Hunde sind nicht willkommen. Das machen die blauen Hinweisschilder deutlich, die für alle Flächen einheitlich angeschafft worden sind. Die Bolzplätze werden noch nachgerüstet. „Jeder Spielplatz hat einen Namen. Und auch eine Telefonnummer der Stadt, unter der zum Beispiel Vandalismus gemeldet werden kann, ist darauf zu finden“, sagt Thomas Brauckmann. Solche Schäden seien in jüngster Vergangenheit zurückgegangen, berichtet Ralf Janz erfreut. Dafür fänden sich allerdings immer häufiger Hundekotbeutel in den Mülleimern neben den Sitzbänken. „Die haben da drin nichts zu suchen, denn die stinken gewaltig“, ergänzt Brauckmann.

Was die beiden Männer beim Klopfen, Schaufeln, Schrauben und Klettern an Schäden und Auffälligkeiten feststellen, wird akribisch protokolliert. Dutzende Aktenordner werden im Büro des Bauhofes im Viehfeld aufbewahrt. Am Spielplatz „Krüskamp“ ist heute alles in bester Ordnung. Nur ein paar Meter weiter aber, am Spielplatz „Rheinhausweg“, hat ein Pilz das Holz des Dschungel-Klettergerüstes befallen. Das ist noch nicht schlimm, muss aber behandelt und beobachtet werden.

Wöchentliche Sichtkontrollen

Neben der jährlichen Generalinspektion werden wöchentliche Sichtkontrollen und mindestens ein Mal im Quartal – während der Sommerzeit auch häufiger – operative Kontrollen durchgeführt, bei denen zum Beispiel die Abdeckungen der Fundamente und die Funktionen der beweglichen Teile überprüft werden.

Thomas Brauckmann und Ralf Janz haben sichtlich Spaß an ihrem Job. Kälte, Wind und Regen machen ihnen gar nichts aus. Nur das Klettern auf die zum Teil mehrere Meter hohen Spielgeräte fällt nicht mehr ganz so leicht wie noch vor 20 Jahren, gibt Brauckmann zu. Spricht‘s – und schwingt sich an den Tauen hinauf zur Aussichtsplattform des Klettergerüstes. Denn auch dort muss getestet werden, ob das Holz noch in Schuss ist. Den Hammer hat Brauckmann schon griffbereit.