Kartoffeln sind der Renner am Büfett

Gekocht, gebraten oder als Reibekuchen: Insgesamt dreieinhalb Tonnen Kartoffeln haben die rund 80 Bewohner im Malteserstift in diesem Jahr verspeist. Der Erdapfel ist als Beilage besonders beliebt – in allen Variationen, aber speziell, wenn er als Püree serviert wird. Das gibt es, weil es eben so gut ankommt, jeden Tag zusätzlich zum eigentlichen Angebot. Denn im Drensteinfurter Seniorenheim fließen die Essenswünsche der Bewohner besonders in den wöchentlichen Speiseplan ein.

„Dafür ist ein hohes Maß an Abstimmung notwendig. Das hat viel Schweiß auf beiden Seiten gekostet“, sagt Hausleiterin Jeanette Möllmann schmunzelnd. Denn früher hatte das Stift eine eigene Küche und entschied selbst, was täglich auf den Tisch kam. Vor etwa 20 Jahren wurde dieser Bereich von den Maltesern dann in das Tochterunternehmen „Primus“ ausgegliedert. Dessen Produktionsküche sitzt in Solingen. Insgesamt 50 Menschen sind dort beschäftigt. Aus dem Bergischen Land machen sich täglich Kühllaster mit dem halbgar gekochten Essen auf den Weg ins Münsterland, um auch die Heime in Warendorf, Herbern und eben in Drensteinfurt zu beliefern.

Vor Ort werden die Mahlzeiten dann regeneriert, also quasi fertig gekocht, und den Bewohnern entweder als Büfett oder aber in Schüsseln zur Selbstbedienung serviert. Dafür sind in der Frühschicht fünf, in der Spätschicht drei Mitarbeiter im Einsatz.

Saisonale Produkte, regionale Spezialitäten

Weil aber auch Einrichtungen in anderen Regionen mit Essen versorgt werden, muss Verschiedenes unter einen Hut gebracht werden: saisonale Produkte, regionale Spezialitäten und altengerechte Lebensmittel. Reis zum Beispiel, so Möllmann, lasse sich gerade von Demenzpatienten nicht mehr gut verzehren. Aber auch die Bewohnerbiografien fließen – wie es das Betreuungsmodell nach Böhm vorsieht – in die Mahlzeiten ein. „Das ist die hohe Kunst“, so Möllmann, „alles auf einen Nenner zu bringen“, ergänzt Rico Heber , Regionalleiter bei „Primus“. Stielmus mit Pfannkuchen etwa werde in Stewwert sehr gerne gegessen. Im Ruhrgebiet aber kenne das kaum einer. Ähnlich sei es bei Grünkohl und Möhreneintopf. „Diese typischen Dinge bereiten dann zum Teil unsere eigenen Kochgruppen zu, die vom Sozialen Dienst organisiert werden“, weiß Möllmann.

Denn, das gibt auch Heber zu, nicht alle Wünsche lassen sich auch erfüllen. Insbesondere eine Änderung der gesetzlichen Bestimmungen zu Beginn dieses Jahres habe weh getan, sowohl den Bewohnern als auch dem Dienstleister. Seitdem werden die Senioren in Sachen Verpflegung ähnlich eingestuft wie Schwangere. Die Folge: Sensible Nahrungsmittel wie etwa Räucherlachs oder auch Mettwurst dürfen nicht mehr verarbeitet werden. „Den Menschen zu erklären, dass sie das nicht mehr zu essen bekommen, nur weil sie hier im Haus wohnen, das ist nicht immer ganz einfach“, sagt Jeanette Möllmann.

Morgens und abends neues Konzept

Stattdessen wird versucht, den Speiseplan so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Zwischen zwei Menüs und einem vegetarischen Gericht können die Bewohner wählen. Molkereiprodukte wie Joghurt oder Quarkspeisen gehen besonders gut – 16 000 Portionen sind in diesem Jahr schon geliefert worden, weiß Rico Heber. Nur die Sorte Himbeere fehlt – wegen der kleinen Kerne. Seit sechs Wochen wird zudem ein neues Konzept zum Frühstück und zum Abendbrot umgesetzt. Neben der typischen Schnitte gibt es kleine Highlights wie Rührei, warme Süppchen oder frische Salate. Die Teller werden zudem immer mit geschnittenem Obst dekoriert. Auch das Auge isst bekanntlich mit. Und Vitamine können ohnehin nie schaden.

Die Wünsche und Ansprüche ändern sich laufend, berichtet Heber. Ein Trend hin zu Nudelgerichten wie etwa Lasagne sei erkennbar. Klassiker wie Königsberger Klopse stünden hingegen immer seltener auf der Karte. Rückmeldungen, wie das Essen bei den Bewohnern angekommen ist, gibt Serviceleiterin Manette Geng, die seit knapp neun Jahren im Stift arbeitet, beinahe täglich an die Küche in Solingen weiter. Im wahrsten Sinne „auf den Tisch“ kommt das Thema bei den regelmäßigen Sitzungen des Bewohnerbeirats, bei denen immer auch ein „Primus“-Vertreter anwesend ist. Zwei Mal im Jahr werden darüber hinaus direkte Befragungen durchgeführt, um zu ermitteln, an welchen Stellschrauben sich drehen lässt, um den Geschmack noch besser zu treffen.

Das Essen wird übrigens immer mit einem Tag Vorlauf geliefert. Für den absoluten Notfall – „bei einem halben Meter Schnee, Sturm und minus 40 Grad“, wie Möllmann lachend erklärt – liegen im Malteserstift aber immer einige Konserven mit Erbsen- und Linsensuppe auf Vorrat. Bislang musste auf diese jedoch noch nie zurückgegriffen werden.