Mode made in Ghana

1,50 Euro: So viel verdienen die Menschen in der Volta-Region durchschnittlich pro Tag – wenn sie denn Arbeit haben. Oftmals zu wenig zum Leben – auch für Menschen, die es gewohnt sind, mit wenig auszukommen. Rund anderthalb Jahre ist es her, dass die Drensteinfurterin Charlotte Kramer nach Ghana gereist war, um praktische Hilfe zu leisten. Als Schülerin der Modeschule Münster war sie damals über den Hilfsverein „Meeting Bismarck“ auf das Schicksal der 22-jährigen Jenny Torzdro aufmerksam geworden, die als Gehörlose zu den Menschen gehört, die es in dem von Armut geprägten Land besonders schwer haben. Kurz vor ihrer ersten Prüfung zur Maßschneiderin war Kramer im Sommer 2018 nach Afrika geflogen, um Jenny im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe einen Monat lang praktische Tipps im Umgang mit der Nähmaschine zu geben. Gemeinsam wurden bunte Taschen entworfen und gefertigt, die seitdem mit dem Label „Jennifer – Made in Ghana“ über den Hilfsverein auch in Deutschland vertrieben werden.

Mittlerweile steht Charlotte Kramer kurz vor ihrer Abschlussprüfung. Die Abschlussarbeit zur „Produktmanagerin für Modedesign und Bekleidung“ ist bereits fertig. Mit der darin entworfenen Herbst- und Winterkollektion allein ist es allerdings nicht getan. Denn damit die selbst kreierten Kleider, Blusen und Hosen bei der im Januar in der Halle Münsterland stattfindenden Modenschau auf dem „Catwalk“ präsentiert werden können, mussten sie zunächst einmal gefertigt werden. Und das wurden sie in den vergangenen vier Wochen in Ghana.

„Die Kollektion steht für eine nachhaltige und faire Produktion“, betont Kramer. Und so war bei der Kalkulation des ebenfalls obligatorischen Wirtschaftsplanes von vornherein klar, dass der übliche Tageslohn von 1,50 Euro zum Stundenlohn wurde.

Nicht lange überlegen musste die angehende Modemanagerin, als es um den Titel ihrer Projektarbeit ging. Dieser lautet schlicht und einfach „Akwaabe“. „So wird man von den Einheimischen begrüßt, wenn man in der Hauptstadt Acra ankommt. Jemandem in seinem Land willkommen zu heißen, ist der Eintritt in die Kultur“, ist die Drensteinfurterin überzeugt. „Aus diesem Grund habe ich den Titel gewählt. Das Willkommen ist sehr herzlich.“

Ihre Kollektion hat sie unter das Thema „One World“ gestellt. „Dahinter steckt die Idee von einer Produktion in Ghana“, so Kramer. „Die gesamte Lieferkette ist nachhaltig durchdacht. Das einzelne Kleiderstück soll einen geringen ökologischen Fußabdruck hinterlassen.“ Dass dies durchaus funktioniert, hat sie in den vergangenen vier Wochen sozusagen „im Kleinen“ bewiesen – mit der Unterstützung von Jenny Torzdro und weiterer Frauen aus der Umgebung ihres Dorfes, die tatkräftig beim Messen, Schneiden und Nähen mitgeholfen haben, Kramers Entwürfe in die Tat umzusetzen. Die Vorteile des Projekts liegen für die angehende Modemanagerin auf der Hand: „In Ghana werden Arbeitsplätze im Primär- sowie im Sekundärsektor geschaffen. Ich bin überzeugt, dass in einem Entwicklungsland wie Ghana enorm viel Potenzial steckt“, sagt Charlotte Kramer, die sich jedoch sehr wohl bewusst ist, dass die Modewelt zu einer der härtesten Branchen auf dem Globus zählt. „Soziale Standards stehen nicht an erster Stelle“, sagt sie.

Sollte ihr visionäres Projekt jedoch Schule machen, könnte sich manches ändern. Denn fair bezahlte Arbeitsplätze garantierten nun einmal auch den Zugang zur Bildung. Außerdem werde das Wirtschaftswachstum und mit ihm der Ausbau der Infrastruktur gefördert – stets natürlich mit dem Blick auf eine nachhaltige Produktion. Denn ihr Projekt steht auch für den Einsatz von Naturmaterial und recycelten Stoffen. Eine nachhaltige Ressource sei übrigens Hanf, schildert die Drensteinfurterin. Denn der benötige beim Wachstum nur etwa zehn Prozent der Wassermenge einer vergleichbaren Baumwollpflanze.

„Das Konzept soll unter Beweis stellen, dass eine nachhaltige Produktion von besonderer und bemerkenswerter Kleidung unter fairen Bedingungen möglich ist“, so die angehende Absolventin. „Arbeitsplätze schaffen und gemeinsam voneinander lernen, sich austauschen und die Umwelt nicht außer Acht zu lassen: vielleicht ein utopischer Gedanke, aber nicht unmöglich in seiner Umsetzbarkeit“.

Entsprechend hofft Charlotte Kramer, einen Projektpartner aus der Wirtschaft zu finden, der ihre Anliegen teilt und aufgreift. Erste Gespräche dazu hat sie bereits mit einem Unternehmen in Münster geführt, denen nun weitere folgen könnten.

Nachdem sie nun rechtzeitig zum Weihnachtsfest wieder zu Hause ankommen ist, wird sie sich jedoch erst einmal ihrer Abschlusspräsentation widmen. Und wie es danach weitergeht, steht bereits fest: Anfang des Jahres wird sie an die Kölner Fachhochschule wechseln, um im Rahmen eines berufsbedingt verkürzten Studiums ihren Bachelor im Bereich „Fashionmanagement“ zu machen – weitere kreative und dazu nachhaltige Mode-Ideen „designed in Germany – made in Ghana“ natürlich nicht ausgeschlossen. Denn: „Ich bin total glücklich, dass mein Projekt so gut geklappt hat“, so Kramer, die zum Abschluss ihres Projekts noch ein spontanes Fotoshooting organisiert hatte. „Es war toll, die Teile dann angezogen zu sehen“, sagt Charlotte Kramer, auf die vor ihrer Abreise nach Deutschland übrigens noch eine ganz besondere Aufgabe wartete. Denn stellvertretend für den Hilfsverein „Meeting Bismark“ war es ihr Job, die Weihnachtsgeschenke an die jeweiligen „Patenkinder“ zu verteilen. „Wahnsinn, wie man sich über eine Banane freuen kann“, sagt sie.