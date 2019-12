Ein 34-jähriger Mann aus Drensteinfurt befindet sich seit vergangenem Donnerstag in Untersuchungshaft. Er soll eine Frau am Bahnhof in Mersch sexuell belästigt haben, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Warendorf.

Der Tatverdächtige sei am 28. November mit der Regionalbahn von Münster nach Drensteinfurt unterwegs gewesen. Am Bahnhof in Mersch habe er den Zug verlassen, ebenso wie eine junge Frau. „Er forderte die Frau auf, ihn zu begleiten, was diese auch tat. Kurz danach schlug der 34-Jährige auf sie ein, zog sie an den Haaren und brachte sie auf einem Feld zum Liegen. Danach nahm er sexuelle Handlungen an der sich wehrenden Frau vor“, teilt die Polizei mit. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung.

Durch umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei geriet der 34-Jährige in das Visier der Ermittler. Sie nahmen den Mann vorläufig fest und führten ihn am vergangenen Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster dem Richter beim Amtsgericht Ahlen vor. Dieser sei dem Antrag gefolgt und habe die Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen angeordnet, heißt es abschließend.