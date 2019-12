Heimatpoet und Nazi-Freund

Anerkannter Lehrer, Verfasser zahlreicher literarischer Werke in plattdeutscher Sprache sowie eine der treibenden Kräfte beim Aufbau des Westfälischen Heimatbundes : Anfang des 20. Jahrhunderts machte sich Karl Wagenfeld rasch einen Namen, der ihm über viele Jahrzehnte hinweg Hochachtung und Respekt einbrachte – dokumentiert nicht zuletzt durch entsprechende Straßennamen in Drensteinfurt, Sendenhorst und etlichen anderen Städten im Münsterland. Und das trotz Wagenfelds zwischenzeitlich überaus kritisch betrachteter Nähe zum Nationalsozialismus.

Geboren wurde Wagenfeld vor 150 Jahren, und zwar am 5. April 1869 in Lüdinghausen als Sohn eines Eisenbahnbeamten. Schon kurz nach seiner Geburt wurde Wagenfelds Vater nach Drensteinfurt versetzt, wo das „Münsterländer Platt“ damals noch die vorherrschende Alltagssprache war.

Von 1875 bis 1883 besuchte der junge Karl die „Stewwerter“ Volksschule. Pfarrer Friedrich Möllenbeck unterrichtete ihn zudem privat in Latein. Mit dem Ziel, selbst Volksschullehrer zu werden, besuchte Wagenfeld von 1886 an zunächst das Lehrerseminar in Warendorf, das er im August 1889 mit dem ersten Staatsexamen abschloss. Seine erster Lehrerstelle trat er wenig später in einer Bauerschaftsschule bei Liesborn an. 1891 wurde er nach Bockholt im Kreis Recklinghausen und 1896 nach Recklinghausen versetzt, bevor er 1899 zur Münsteraner Martinischule wechselte.

Mitbegründer des Heimatbundes

Zeitgleich begann sein Engagement für die Heimatpflege. Wie der umfassenden Darstellung zu Wagenfelds Leben seitens der Stadt Münster zu entnehmen ist, war es Wagenfeld, der 1913 die Anregung zur Gründung des Westfälischen Heimatbundes (WHB) gab. Um sich in selbigem tatkräftig engagieren zu können, wurde er 1919 sogar vom Schuldienst freigestellt. Nach einigen Jahren als Geschäftsführer übernahm er 1933 den Vorsitz des Heimatbundes, den er krankheitsbedingt jedoch schon ein Jahr später wieder abgeben musste.

Für seine Leistungen erhielt Karl Wagenfeld im Jahr 1929 sogar die Ehrendoktorwürde der Universität Münster. 1933 bekam er als „Ehrengabe“ der Provinz Westfalen ein Wohnhaus in der Görresstraße. 1939 folgte der dritte Westfälische Literaturpreis zu seinem 70. Geburtstag. „Nationalsozialisten ehrten ihn damit als Geistesverwandten und Vorkämpfer“, so die Stadt Münster. „Hinzu kam im gleichen Jahr eine Ehrengabe von Adolf Hitler in Höhe von 1000 Reichsmark.“

Mitglied der NSDAP

1933 war Wagenfeld selbst der NSDAP beigetreten. Aus tiefer Überzeugung, denn: „Der deutsche Mensch als Träger deutschen Wesens muss Mittel und Endpunkt deutschen Heimatschutzes, deutscher Heimatschutz muss Volkssache werden. Das neue Reich brachte meiner Forderung die Erfüllung“, ist es einem von ihm selbst verfassten und heute im Bundesarchiv befindlichen Lebenslauf zu entnehmen.

Zudem erwies sich Wagenfeld als treuer Unterstützer des nationalsozialistischen Rassenwahns. „Dafür plädierte er 1926/27 im Coesfelder Kreisheimatkalender. Er stellte dem ,Rassengemisch der Großstadt‘ den ‚blonden Niederdeutschen‘ entgegen“, heißt es in der Darstellung der Stadt Münster weiter. „Schon früh trat er ein für die Einhaltung eugenischer Regeln zum Schutz des ,Stammes- und Blutserbes der Väter‘ gegenüber ,Fremdrassigen‘. Die Gegner der Heimatbewegung und ihrer Ziele sah er teils in Angehörigen fremder Völker außerhalb der deutschen Grenzen, teils in ,Fremdrassigen‘ innerhalb der deutschen Grenzen, die ,das deutsche Gastrecht missbrauchen‘. Mit letzteren gebe es ,nur Kampf, Kampf bis zum sieghaften Ende‘.“

„Karl-Wagenfeld-Preis“

Trotz dieser Gesinnung und der bis heute schriftlich erhaltenen Loyalitätsbekundungen gegenüber dem NS-Regime wurde Karl Wagenfeld nach seinem Tod im Dezember 1939 und auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vielfach als einer der größten niederdeutschen Heimatdichter gewürdigt. Wie dem Lexikon westfälischer Autoren zu entnehmen ist, wurde etwa der „Westfälische Heimatpflegepreis“ der Stadt Soest im Jahr 1940 in „Karl-Wagenfeld-Preis“ umbenannt. 1951 erfolgte die erste Straßenbenennung nach dem Heimatdichter. Und 1967 erhielt sogar eine Münsteraner Realschule seinen Namen.

Bis sich vor gut zehn Jahren Stimmen mehrten, die den unkritischen Umgang mit dem bekennenden NS-Unterstützer verurteilten. In Städten und Gemeinden wie Arnsberg, Burgsteinfurt, Emsdetten, Ibbenbüren, Laer, Lünen, Metelen, Münster, Neuenkirchen, Ostbevern, Paderborn-Elsen, Rheine-Mesum, Telgte und Warstein wurde der Name „Karl-Wagenfeld-Straße“ mittlerweile getilgt und ersetzt. In Drensteinfurt, Sendenhorst und Ahaus hingegen folgte die Politik der Anregung des Wagenfeld-Experten Karl Ditt, der sich 2011 gegen eine Umbenennung ausgesprochen und stattdessen erläuternde Ergänzungen der Straßenschilder vorgeschlagen hatte.