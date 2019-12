Tankstelle und Tempolimit

Mit riesigen Schritten geht das Jahr 2019 zu Ende. Das haben die WN auch dieses Mal zum Anlass genommen, um einige Menschen aus Walstedde nach ihren Wünschen für das Lambertusdorf im Jahr 2020 zu fragen. Vor allem zwei Sachen stechen dabei raus: Viele Befragte würden es gerne sehen, wenn sich eine Tankstelle in Walstedde ansiedeln würde. Ebenso beschäftigt viele die Verkehrssituation in und um das Dorf.

„Ich fände es schön, wenn im gesamten Dorf Tempo 30 gelten würde“, eröffnet Paul Schlüter. „Das sollte dann natürlich auch regelmäßig kontrolliert werden. Das ist ganz wichtig, weil viele einfach zu schnell unterwegs sind und im Dorf so viele Kinder rumlaufen“, schiebt er hinterher. Ebenso wünscht er sich, dass die bereits bestehenden 30-er-Zonen neu beschriftet und deklariert werden würden. In Sachen Verkehr hätten auch Conny und Mike Graf einen großen Wunsch: Nämlich, dass auf dem Stück der vielbefahrenen Landesstraße 671 zwischen dem Hof Eckervogt und Rubberts Mühle endlich eine Maximalgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde gelten sollte. „Das ist dort viel zu gefährlich – gerade, wenn die Ernte hochsteht, sind die Kurven sehr schlecht einzusehen“, hat das Ehepaar beobachtet.

Zudem erachten die beiden einen Fußgängerübergang auf der Dorfstraße als sinnvoll. „Für Kinder ist die Situation dort viel zu unübersichtlich bei den vielen parkenden Autos“, erklären sie. Diese Problematik stört ebenfalls Stefan Weiß , wenn auch an etwas anderer Stelle: „Am Nordholter Weg oder am Brink ist die Straße für Fußgänger wegen der zahlreichen parkenden Pkw gar nicht so einfach zu überqueren. Das ist vor allem für Kinder viel zu gefährlich.“ Die Fahrbahnfläche des Brinks ist Anja Etzold ein Dorn im Auge. „Die gleicht einem einzigen Schlachtfeld und wird immer nur notdürftig geflickt. Die Straße sollte man komplett neu machen“, findet sie.

Eine Tankstelle könnten sich derweil Volker Hölscher und Sohn Max gut im Lambertusdorf vorstellen. „Die meisten Tankstellen sind viel zu weit weg. Da wird es manchmal schon knapp mit dem Sprit“, berichten die beiden mit einem Zwinkern. In die gleiche Kerbe schlägt Alfons Wrocklage: „Eine Tankstelle, die fehlt hier noch. Und dazu könnte noch ein kleiner Shop mit einem Nahversorger.“ Winfried Schulz sieht das ähnlich: „Die Strecke bis zur nächsten Tankstelle ist einfach viel zu lang.“

Eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs würde Daniela Mendel gut heißen. „Nach Ahlen oder Drensteinfurt ist die Busanbindung in Ordnung. Aber nach Hamm ist das eine Katastrophe“, meint sie. Ebenso wünscht sie sich eine weitere Einkaufsmöglichkeit wie etwa eine Drogerie in Walstedde und eine Lotto-Annahmestelle im Dorf. „Einen Tante-Emma-Laden oder einen Kiosk, der entgegen aller normalen Öffnungszeiten auf hat und wo man in Notfällen noch Sachen bekommen kann, wären toll“, geht auch die Überlegung von Andrea Schäfer in eine ähnliche Richtung. Außerdem stört es sie, dass viele Hundehalter den Kot ihrer Tiere auf der Stück zwischen Prillbach und Kerkpatt nicht beseitigen würden. „Da stehen extra Mülleimer und ein Automat mit Beuteln“, schüttelt sie mit dem Kopf.

Der größte Wunsch von Harald Breuer geht derweil in eine ganz andere Richtung: „Eine Location für die Gemeinschaft, die fehlt uns hier. Etwas, wo Vereine und Familien einkehren können.“ Das unterstreicht auch Stefan Weiß: „Ein Restaurant oder eine Kneipe, wo man gemütlich sitzen und hingehen kann, hätten was. Das muss ja nicht dauerhaft geöffnet sein, aber zumindest so, dass man sich darauf einstellen könnte.“ Ebenfalls würde er einen Dorfplatz begrüßen. In seinen Augen wären der Campus des Hauses Walstedde oder der Kirchplatz dafür prädestiniert. „Dann müssen dort aber mehr Veranstaltungen sein“, bemerkt er.

Ilka Tiggemann wünscht sich unterdessen einen Ort für Jugendliche. „Ein Treffpunkt für junge Leute, die noch kein Auto haben, fehlt hier. Dort könnten sie dann Billard oder Darts spielen oder Kickern“, überlegt sie. Nele Wolter fände ein Schwimmbad im Lambertusdorf cool. „Da soll man dann aber nicht nur schwimmen, sondern auch etwas erleben können“, erzählt die Jugendliche.

Eine positive Entwicklung für den neuen Kindergarten wünscht sich dagegen Michael Fuchs. Ebenso erhofft er sich, dass sich noch mehr Kinder und Erwachsene dazu motivieren lassen, im Sportverein aktiv zu werden. Zudem möchte er, dass die Baustelle an der Grundschule schnell abgeschlossen und das Neubaugebiet „Kerkpatt“ schnell mit Leben gefüllt wird.

Stefanie Holtrups Wunsch ist ein (Pflege-) Ort für ältere Menschen. „Eine Betreuung für kranke oder ältere Mitbürger fehlt hier im Dorf. Dann könnten die Angehörigen auch mal entlastet werden“, findet sie. Klemens Breer würde es indessen begrüßen, wenn mehr Grundwasser gesichert werden würde: „Schließlich soll immer genug Wasser im Brunnen sein.“