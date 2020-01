Auf der Panamericana gen Süden

Fast genau drei Jahre ist es her, dass Karolin und Philipp Wülfing zu ihrer Abenteuerreise durch Amerika gestartet sind. Ihr Ziel: Die Durchquerung des kompletten Kontinents mit einem zum Gelände-Camper umgebauten – und seinerzeit bereits 25 Jahren alten – Landrover. Nach einigen freiwilligen und unfreiwilligen Unterbrechungen befinden sie sich nun auf einem buchstäblich „guten Weg“ gen Süden.

„Vor fast genau einem Jahr saßen wir im Flieger nach Vancouver und freuten uns, endlich wieder zurück bei unserem Defender ,Willi‘ zu sein. Diesen hatten wir ein halbes Jahr zuvor in einem Vorort von Vancouver bei unserem Mechaniker Aart und seiner Frau eingenistet“, blickt Carolin Wülfing zurück. „Mit im Schlepptau hatten wir einen neuen Motor und weitere Anbauteile. Die nächsten zwei Monate verbrachten wir von morgens bis abends in Aarts Schrauber-Schuppen. Unser Defender wurde auf den Kopf gestellt.“

Nach einer erfolgreicher Probefahrt starteten sie kurz danach ihren zweiten Anlauf in Richtung Südamerika. „Weit gekommen waren wir nach zwei Jahren ja noch nicht wirklich. Wir haben die USA zwar recht schnell durchquert – der Schnee verfolgte uns tapfer bis nach New Mexiko. In Texas erkundeten wir den Big-Bend-Nationalpark. Er gehört zu den Größten der USA, ist jedoch vielen komplett unbekannt“, erzählt Wülfing. „Er liegt direkt an der Grenze zu Mexiko. Nur der Fluss Rio Grande trennt die beiden Länder voneinander. Der Park hat allerhand Off-Road-Fahrspaß zu bieten.“

Nächste Station war schließlich Tequila. „Die Stadt ist Programm. Wir besuchten die älteste Brennerei vor Ort. Dort erfuhren wir, wie Tequila hergestellt wird und auch, wie richtig guter Tequila schmecken kann“, so Karolin Wülfing. Neben der „Genusskultur“ widmeten sich die Amerika-Fahrer aber natürlich auch der mexikanischen Geschichte – und zwar an den weltberühmten Pyramiden in Teotihuacán nördlich von Mexiko-City. Und da sie schon früh vor Ort waren, hatten sie die komplette Ruinenstadt, durch die sich tagsüber wahre Menschenmassen drängen, quasi eine Stunde lang komplett für sich allein.

Insgesamt verbrachten Karolin und Philipp vier Monate in Mexiko. „Wir besuchten die Dörfer an der Pazifikküste. Dort schnorchelten wir im warmen Pazifik und genossen das Treiben“, heißt es im Bericht der beiden Abenteurer. „Weiter ging es über Oaxaca nach Chiapas. Dort verliebten wir uns in die Stadt San Cristobal. Wir beschlossen, einige Tage zu bleiben und uns die traditionellen Märkte genauer anzuschauen.“

Anfang Juni bekamen die beiden schließlich unverhofft Gesellschaft. Auf einem Markt in Campeche entdeckten sie Hündin „Maya“ und beschlossen spontan, sie „zu adoptieren“. Die kommenden vier Wochen verbrachte die „kleine Familie“ schließlich auf der Halbinsel Yucatan mit ihren zahlreichen Maya-Stätten. Außerdem lernten sie die fantastische Welt der „Cenotes“ kennen – einem riesigen Labyrinth unterirdischer, mit Süßwasser gefüllter Höhlen, deren längstes System über 1000 Kilometer lang ist. „Für unseren Wasserspaß war also gesorgt. Denn das Meer war zu dieser Zeit leider über und über mit Braunalgen überzogen“, berichtet Karolin Wülfing.

Nach vier Monaten in Mexiko wurde der Landrover schließlich nach Cartagena in Kolumbien verschifft. „Per Zufall lernten wir dort den Deutsch-Kolumbianer Felipe und seine Familie kennen. Er hatte gerade eine deutsche Brauerei in Bogota eröffnet und lud uns auf ein Bier und dann auf seine Finka im Umland ein. Die Finka liegt idyllisch von Wäldern umsäumt und hat eine eigene heiße Quelle mit Pool, die wir nur allzu gerne nutzen. Wir fanden Freunde und ganz viele tolle Tipps für Kolumbien, die wir auch fleißig abklapperten“, so Wülfing.

Nach knapp drei Monaten nahmen die Reisenden schließlich ihre erste Landgrenze in Südamerika. Es ging nach Ecuador, genauer gesagt auf die Vulkanstraße. Diese Straße führte sie an den höchsten Vulkanen Ecuadors vorbei – viele davon sind sogar noch aktiv. „Doch zuerst besuchten wir eines der zwei Äquator-Denkmäler kurz hinter Quito, der Hauptstadt Ecuadors“, schildert Wülfing.

Wenig später ging es schließlich auf buchstäblich atemberaubende Höhe. Ziel war der 5796 Meter hohe Vulkan Cayambe, der über eine Schotterpiste bis auf 4600 Meter Höhe befahrbar ist. „Die schmale Schotterpiste ist allerdings nichts für schwache Nerven. Über drei Stunden schlängelten wir uns hinauf. Je höher wir kamen, desto dichter wurde der Nebel. Doch zum Glück regnete es nicht. Und als wir am Refugio angekommen waren, klarte es auf – und wir hatten eine fantastische Sicht auf den Gletscher“, so Karolin Wülfing. „Wir suchten uns für die Nacht einen geeigneten Schlafplatz mit einer super Aussicht auf das Tal. Die Höhe machte sich aber langsam bemerkbar. Unsere Schritte und Bewegungen wurden langsamer. Das Kochen und das Vorbereiten unseres Bettes, dauerte länger als gewöhnlich. Doch an diese hohe Höhe mussten wir uns gewöhnen – ob wir wollten oder nicht. Denn das Meiste in Südamerika findet auf einer Höhe ab 2500 Metern statt.“