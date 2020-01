In jeder Pause für die Anderen da

An der ehemaligen Realschule haben sie geholfen, wenn Hilfe benötigt wurde – und das über viele Jahre hinweg. An der Teamschule gibt es sie zwar noch nicht so lange, doch trotzdem sind die Jugendlichen zur Stelle, wenn beispielsweise jemand hinfällt, sich eine Schnittwunde zuzieht oder von Kopfschmerzen geplagt wird. Die Rede ist von den schuleigenen Sanitätern, die täglich im Einsatz sind, in Notsituationen Erste Hilfe leisten und die Lehrkräfte informieren.

„Die Idee, die Schulsanitäter hier an der Schule zu etablieren, ist aus den Reihen der Schüler gekommen“, erklärt Schulsozialarbeiter Arne Maronde, der die 19 jugendlichen Ersthelfer betreut. Mit Erfolg und viel Herzblut gehen die Neunt- und Zehntklässler dieser ehrenamtlichen Aufgabe nach. „Ich kann die Schulsanitäter nur loben. Die haben alle so große Lust auf ihre Dienste, dass sie für ihre Mitschüler in jeder Pause da sind. Das rechne ich ihnen hoch an“, erzählt der 37-Jährige. Auch die Vertretungsregelung funktioniere hervorragend.

„Das macht einfach Spaß, ist ein interessanter Job, und wir wollten helfen, wenn es zu Unfällen kommt“, sind sich Elias Schmidt und Lukas Wolf einig, warum die beiden 15-Jährigen ohne groß zu überlegen ihre Pausen für diesen Dienst opfern. „Einige Schüler bewerben sich auch dafür, weil sie später etwa als Krankenpfleger arbeiten und schon in der Schule erste Erfahrungen in dem Bereich sammeln wollen“, verrät Maronde einen weiteren Grund. „Andere möchten einfach gerne Verantwortung übernehmen.“

Ausgebildet vom Malteser-Hilfsdienst

Maronde selbst steht in regelmäßigem Austausch mit den Jugendlichen und fungiert als Ansprechpartner. Ausgebildet werden die Schulsanitäter vom Malteser-Hilfsdienst – meistens kurz vor den Sommerferien, wenn die Jugendlichen noch die achte Stufe besuchen. „Uns wurde bei der Ausbildung gezeigt, wie man Druckverbände anlegt, Wunden verbindet und im Notfall eine Herz-Lungen-Massage zur Wiederbelebung durchführt“, berichtet Elias Schmidt. Auch die stabile Seitenlage oder das Aufkleben von Pflastern wurde den Jugendlichen in dem Erste-Hilfe-Kursus beigebracht. Zudem findet ein Mal im Jahr ein Crash-Kursus zur Wissensauffrischung statt. Schließlich wollen die Schulsanitäter ihren Mitschülern so gut es geht in Notsituationen beiseite stehen. „Am Anfang war ich noch etwas nervös, aber mittlerweile geht man schon routinierter an die Sache heran“, sagt Lukas Wolf.

Zu finden sind die jugendlichen Ersthelfer in jeder Pause im Schulsanitäter-Raum im Trakt hinter dem Sekretariat. Dieser ist mit zwei Liegen und dem entsprechenden Sanitätsmaterial ausgestattet. „Dort betreuen wir unsere Mitschüler, wenn es ihnen nicht so gut geht“, erläutert Elias Schmidt. „In Ausnahmefällen begleiten wir sie auch noch außerhalb der Pausen weiter.“ Zu welchen Notfällen kommt es sonst noch? „Wenn es geregnet hat und es draußen nass ist, dann rutscht häufiger mal jemand aus“, sagt der 15-Jährige. Aber auch kleinere Wunden oder Quetschungen würden des Öfteren vorkommen. „Einmal hat jemand hyperventiliert. Da haben wir dann den Rettungswagen verständigt“, erinnert er sich.

Darüber hinaus fallen Schulveranstaltungen wie etwa der „Tag der offenen Tür“ oder der Sponsorenlauf in den Einsatzbereich der Schulsanitäter. Dort zeigen sie Präsenz und haben in ihrer roten, mobilen Tragetasche alles dabei, was in Notfällen gebraucht werden könnte – natürlich auch immer eine Flasche Wasser. „Das ist gerade bei Sportveranstaltungen wichtig“, wissen die Schulsanitäter.