Kita feiert „Dicht-“ statt Richtfest

Nass, matschig, kalt: Man braucht aktuell schon ein bisschen Fantasie, um sich auszumalen, dass bereits in wenigen Monaten Leben in diesen Rohbau einziehen soll. Im Mai oder Juni soll die Caritas-Kita „Villa Kunterbunt“, die aktuell mit zwei Gruppen in Containern am Windmühlenweg untergebracht ist, in ihr eigentliches Zuhause an der Blumenstraße einziehen.

Aber es geht mit großen Schritten voran. „Die Fenster sind nun drin. Bevor der Estrich kommt, laden wir zum ‚Dichtfest‘ ein. Denn wir haben ja ein Flachdach und können deshalb kein Richtfest feiern“, sagt Ludger Althoff , Fachbereichsleiter für Betreuungsangebote für Kinder beim Caritasverband Ahlen. Sowohl ihm als auch Kita-Leiterin Nadja Entrup ist anzumerken, dass sie sich bereits jetzt sehr gut vorstellen können, wie lebhaft es in den großzügig gestalteten Räumen bald zugehen wird. Die Vorfreude ist groß, nachdem sich die Umsetzung des Bauprojektes wegen ungeklärter Besitzverhältnisse bezüglich des Grundstückes deutlich in die Länge gezogen hatte.

Vierte Gruppe genehmigt

Dafür kann Althoff nun aber gleich eine weitere gute Nachricht verkünden: Der Kreis Warendorf hat den Anbau eines vierten Gruppenraums genehmigt, sodass schon jetzt mit den nötigen Arbeiten begonnen werden kann. „Je nach Witterung gehen wir davon aus, dass wir die Gruppe im Herbst nach und nach in Betrieb nehmen können“, so Althaus. Heißt: In der „Villa Kunterbunt“ können dann nicht nur 55, sondern insgesamt 75 Kinder im Alter von null bis sechs Jahren betreut werden. Und das in einem offenen Konzept, das auch bei dem kleinen „Tag der offenen Tür“ am Samstag, 1. Februar, näher erläutert werden soll.

Denn betritt man den Rohbau, landet man in einem großen Gemeinschaftsraum, in dem zum Beispiel gemeinsam gefrühstückt werden soll. Die einzelnen Gruppen- sind eher als Funktionsräume konzipiert. So gibt es einen Bewegungsraum mit extra hoher Decke, einen Snoezelraum zur Entspannung, ein gemütliches „Wohnzimmer“ mit Sofa und Esstisch sowie ein Atelier, in dem gebastelt und gewerkelt werden kann. Für die jüngsten Kinder bis zwei Jahre wird im hinteren Teil des Gebäudes ein eigener Bereich mit Schlaf- und Wickelräumen eingerichtet.

Jeden Tag frische Küche

Und gleich vorne neben dem Eingang befindet sich die große Küche. Denn in der Caritas-Kita soll jeden Tag frisch gekocht werden. „Es gibt auch schon Gespräche darüber, dass andere Einrichtungen wie die katholischen Kitas oder die OGS hier im Ort daran partizipieren können“, erklärt Ludger Althoff. Bis zu 300 Mahlzeiten könnten in der Küche zubereitet und dann von den anderen Einrichtungen abgeholt werden.

Perspektivisch sollen auch die Öffnungszeiten, die mit 7 bis 17 Uhr schon jetzt sehr ausgedehnt sind, an den Bedarf angepasst werden. „Unser Fernziel ist eine Betreuung der Kinder auf Wunsch auch nachts oder an den Wochenenden“, sagt der Caritas-Mitarbeiter. Dies werde mittlerweile sogar über das KiBiz gefördert.