Geld geht an Ugandas Kinder

Für Kinder im afrikanischen Uganda ist es nicht einfach, einen Schulabschluss zu machen und später einen gut bezahlten Job zu finden. Denn viele Familien sind arm und können es sich schlicht nicht leisten, ihren Nachwuchs auf eine bessere und damit kostenpflichtige Schule zu schicken. Zudem würden die Kinder dann bei der Arbeit auf dem Feld fehlen.

Anschaulich berichtete Father Hilary Muheezangango, Caritas-Direktor aus der Diözese Luweero, am Mittwochabend vom Leben und dem Bildungssystem in seiner Heimat. Für die beiden Freunde Franco Berghoff und Emil Kunz kaum vorstellbar, dass Kinder in Uganda oft zu Fuß den mehrere Kilometer langen Schulweg zurücklegen müssen oder in Häusern leben, in denen es weder fließend Wasser noch Strom gibt.

Umso wichtiger war es ihnen, dass ihr gesammeltes Geld eben solchen Kindern aus armen Verhältnissen zugute kommt. Diese Idee hatten die Jungs gleich zu Beginn, als sie im Sommer 2018 anfingen, die Stadt nach weggeworfenen Pfandflaschen abzusuchen ( WN berichteten). 174,78 Euro haben sie so gesammelt und damit nicht nur die Umwelt sauberer gemacht, sondern nun auch noch etwas für den guten Zweck getan.

Einmachglas mit Zwei-Euro-Stücken

Am Mittwochabend übergaben sie das Einmachglas mit den fein säuberlich gestapelten Zwei-Euro-Stücken an Father Hilary, der versprach, seiner Kontaktperson in Drensteinfurt, der freien Journalistin Luise Richard, per Foto ein Feedback zukommen zu lassen, welche Kinder am Ende von dem Geld profitieren.

Dank der örtlichen Kirche und der Caritas sind in Luweero und Umgebung in den zurückliegenden Jahren fast 200 Schulen errichtet worden. Auch in die Aus- und Weiterbildung von Kleinbauern wird investiert. Dafür haben die Drensteinfurter in der Vergangenheit bereits großzügig gespendet.

Vom Erfolg der Hilfsprojekte, die vom Internationalen Ländlichen Entwicklungsdienst (ILD) getragen und unter anderem von der Pfarrgemeinde St. Regina und den Landwirtschaftlichen Ortsvereinen unterstützt werden, hatte Luise Richard vor Kurzem auch den Besuchern des Weihnachtssingens des Chors „conTAKT“ in der Drensteinfurter Pfarrkirche berichtet. Die Zuhörer spendeten daraufhin fleißig, sodass am Ende eine Summe von 1400 Euro verteilt werden konnte. Die eine Hälfte ging an die neu gegründete „Tafel“ (WN berichteten), die andere Hälfte kommt der Uganda-Hilfe zugute.

Father Hilary bedankte sich ausdrücklich für diese Unterstützung, die dringend nötig sei, um den afrikanischen Kindern, die oft auch Waisen seien, einen besseren Zugang zu Bildungsangeboten zu ermöglichen. „We do our best to create change“, machte er deutlich. Franco und Emil hat der Priester auf jeden Fall überzeugt: Sie wollen, sobald es wieder wärmer wird, mit dem Pfandflaschen-Sammeln weitermachen.