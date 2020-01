Am geplanten Neubau-Projekt „Dreingau-Quartier“ scheiden sich weiterhin die Geister. Die Stadt sieht es als „nachbarschaftsverträglich“ an und gibt dem Bauausschuss die Empfehlung, ins weitere Planverfahren einzusteigen ( WN berichteten). Die Nachbarschaft allerdings wehrt sich weiter vehement und nimmt Stellung zu den Planänderungen.

Direkt nach der Ausschusssitzung Ende November hätten sich die Nachbarn mit dem Architekten und Bauherrenvertreter darauf geeinigt, noch vor einer weiteren Überarbeitung des Entwurfs einen Gesprächstermin zu vereinbaren, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. „Auf den Tag genau zwei Monate später findet sich der Bauausschuss erneut ein, um über den Bau des Quartiers mit insgesamt 37 Wohneinheiten zu beraten. Es hatte zwar zwischenzeitlich einen gemeinsamen Termin zwischen Investor und Politik gegeben, der Termin zwischen den Anwohnern und dem Investor hat jedoch nicht stattgefunden“, teilt Torsten Tschöke stellvertretend für die Nachbarn mit. „Am Ende ist es so wie immer: dass die Politik entgegen der Nachbarschaftsinteressen und ihrer im November getätigten Aussagen das vom Großinvestor geplante Neubauprojekt im Bauausschuss durchwinkt.“

Zwar begrüße man die Verlegung der Tiefgarageneinfahrt zum Wohle des unmittelbar angrenzenden Nachbarn, jedoch sei auf die weiteren Belange nicht oder nur unzureichend eingegangen worden. „Entgegen der ortsüblichen Bauweise mit eineinhalb Geschossen wird weiterhin mit einem dritten Staffelgeschoss geplant. Mit Flachdächern wird auf den üblichen Stil der Wohngegend mit ausschließlich Satteldächern keine Rücksicht genommen. Es wird ein Stilbruch vollzogen, der dem bisherigen Charakter der Straße in keiner Weise gerecht wird“, teilt Tschöke mit. Auch die Nachverdichtung um 37 Wohneinheiten in einem Bereich, in dem bislang lediglich acht Familien wohnten, entspreche einem sehr hohen und unverträglichen Verdichtungsfaktor.

Die Nachbarn kritisieren, dass die Pläne gemacht wurden, „ohne auch nur einmal das Gespräch mit den Anwohnern gesucht zu haben“. Die Gründe lägen auf der Hand, meint Tschöke: „Die Reduzierung des Bauvorhabens auf zwei Geschosse mit Satteldach würde bedeuten, dass weniger Wohneinheiten zur Verfügung stehen. Es geht bei diesem Projekt offensichtlich nur um Gewinn und nicht um eine nachbarschaftsverträgliche Bauweise und Rücksichtnahme.“

Statt einer nachhaltigen Bauplanung im ortsüblichen Baustil werde Nachverdichtung um jeden Preis betrieben. „Nachhaltigkeit in der Bauplanung bedeutet, sich im Einklang zur bestehenden Nachbarschaft zu befinden, ohne die Fähigkeit zu verlieren, das Bedürfnis nach bezahlbarem Wohnraum zu befriedigen. Die aktuell bevorzugte Bauplanung am Eickendorfer Weg steht dem komplett entgegen“, heißt es in der Stellungnahme abschließend.