Selten stand so viel Leidenschaft gemeinsam auf der Bühne in der – ausverkauften – Alten Post: Am Freitagabend war die Band „Larún“ im Zuge der Folk-Live-Konzertreihe zu Gast. Die sechs Musiker begeisterten die zahlreichen Zuhörer und machten klar: Sie spielen nicht nur Irish Folk, sie leben ihn auch.

Die Formation hat sich 2018 gegründet, nachdem die Musiker beim gemeinsamen Jammen die Chemie in der Gruppe bemerkt hatten. Sie sind jedoch keineswegs Neulinge in der Szene: Flute-Spieler Stefan Decker war bereits vor einem Jahr Bestandteil der Drensteinfurter Konzertreihe, damals noch mit seinen Kollegen von „Crosswind“. Auch dieses Jahr präsentierte er beeindruckende Eigenkompositionen und erläuterte seinen Bezug zur Musik. Decker erklärte, die Musik selbst spiele nicht die entscheidende Rolle, sondern das, was man mit ihr verbinde. Für ihn persönlich habe Musik immer etwas mit Heimat und Geborgenheit zu tun.

Und mit diesem Gefühl spielten die sechs Musiker aus vier Ländern auch auf: Durch viel Bewegung, wie etwa dem Stampfen des Taktes, sowie gekonnten Zwischenrufen erzeugte die Formation eine selten gesehene Dynamik und riss die Zuhörer dabei mit.

Im Anschluss an einige schmissige Stücke zeigte die Gruppe dann jedoch: Sie kann auch ruhig. Ein Beispiel dafür war „The White Deer“, eine weitere Eigenkomposition von Decker, bei der die Harmonie mit Cornelius Bode und Markus Pede besonders zum Tragen kam.

Beeindruckende Spannweite von Klängen

Letzterer überzeugte auch sonst mit seinem außergewöhnlichen Instrument, der irischen Rahmentrommel Bodhran. Dieser verlangte er eine beeindruckende Spannweite von Klängen ab, mit denen er, im Zusammenspiel mit der Gitarrenkunst von Bode, das rhythmische Fundament bildete.

Für den Gesang und die Begleitung am Klavier war die Halbfranzösin Catherine Kuhlmann verantwortlich. Franziska Urton, die amerikanische Wurzeln hat, überzeugte mit ihrem expressiven Geigenstil, und der Spanier Borja Baragno brachte den Anwesenden die Klänge der Uillean Pipes näher.

Beeindruckend war die zu beobachtende Dynamik besonders vor dem Hintergrund, dass die Gruppe am Freitag „unplugged“ spielte, also ohne jegliche Verstärker und Mikrofone. Dabei machte sie sich die hervorragende Akustik in der Alten Post und auch Stimmen aus dem Publikum zunutze: Mit Freude unterstützten die Anwesenden bei dem Titel „Keep Hauling“ Catherine Kuhlmann beim Singen.

Am Ende des Abends war jeder auf seine Kosten gekommen: Liebhaber des schnellen und dynamischen Folk sowie der sanften Klänge von der irischen Küste.

Am 13. März ist in der Alten Post das „Matt Walsh Acoustic Quartett“ zu Gast. Das Konzert markiert das Ende der aktuellen Folk-Live-Reihe.