Frisches Wasser bis ins Jahr 2059

Die Stadt hat nach einem Vergabeverfahren für die Wasserkonzession entschieden, die Gelsenwasser AG erneut mit der Versorgung zu beauftragen. Am Freitag haben Bürgermeister Carsten Grawunder und Gelsenwasser-Vorstand Dr. Dirk Waider den Vertrag mit einer Laufzeit bis Ende 2059 unterzeichnet. „Gelsenwasser versorgt die Bürger in Drensteinfurt über 4200 Hausanschlüsse und 89 Kilometer Rohrnetz seit Mitte der 1960-er Jahre mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.

„Ich bin außerordentlich zufrieden mit dem Verlauf und dem Ausgang des Konzessionsvergabeverfahrens und freue mich sehr über unseren heutigen Vertragsschluss. Das äußerst komplexe Verfahren ist von allen Beteiligten mit hohem Engagement sowie stets mit großer Fairness geführt worden“, erklärt Bürgermeister Carsten Grawunder. „Unseren Bürgern steht damit wieder für sehr lange Zeit auch weiterhin das wertvolle Lebensmittel Trinkwasser in einer sehr guten Qualität zur Verfügung.“

Vertrauen in die Arbeit

Positive Worte gab es auch von Dr. Dirk Waider. „Diese Konzessionsvergabe bedeutet uns sehr viel. Sie zeigt, dass die Stadt Drensteinfurt und die Bürger mit unserer Leistung zufrieden sind und auch Vertrauen in unsere zukünftige Arbeit haben“, sagte der Gelsenwasser-Vorstand. „Wir werden alles daran setzen, diese Erwartungen zu erfüllen und Drensteinfurt weiter zuverlässig mit gutem Trinkwasser zu versorgen.“

Mit regelmäßigen Investitionen ins Rohrnetz und täglichen Kontrollen der Wasserqualität sichere das Unternehmen die Trinkwasserversorgung sorgfältig, betonte Manfred Hochbein, Leiter der Gelsenwasser-Betriebsdirektion Münsterland in Lüdinghausen. „Unser ,24/7-Bereitschaftsdienst‘ ist ein weiterer Garant dafür, dass auch im Schadensfall die Störung schnellstmöglich behoben wird“, erklärte Hochbein.

In Drensteinfurt verteilt die Gelsenwasser AG Trinkwasser aus den Ruhr-Wasserwerken Echthausen und Halingen der Wasserwerke Westfalen GmbH (WWW). „Es hat eine gute Qualität und entspricht jederzeit den strengen Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Es kann für alle Zwecke im Haushalt verwendet werden, auch zur Zubereitung von Babynahrung. Das Trinkwasser wird täglich kontrolliert“, so die Stadt.

Härtegrad „weich“

Das Trinkwasser aus den Ruhrwasserwerken Halingen und Echthausen hat den Härtegrad „weich“. Waschmittel und das Reinigungsmittel für die Spülmaschine sollten entsprechend den Angaben der Hersteller auf der Packung dosiert werden, empfiehlt der Versorger.

Die Trinkwasseranalysen für Wasser aus dem Wasserwerk Haltern sowie für Wasser aus den Ruhr-Wasserwerken finden Kunden im Internet unter www.gelsenwasser.de/trinkwasseranalyse.html.