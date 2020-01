Im vergangenen Jahr musste er krankheitsbedingt ausfallen. Doch in diesem Jahr dürfen sich alle Männer samt ihrem Nachwuchs wieder auf den Vater-Kind-Brunch freuen, der am Sonntag, 1. März, im Kulturbahnhof stattfindet. Seit der Premiere 2014 lockt diese Veranstaltung stets viele kleine und große Interessierte an. „Sie ist mittlerweile zu einem festen Termin im Jahresprogramm des Kulturbahnhofs geworden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Eingeladen zu der nunmehr sechsten Auflage sind alle Väter mit ihren Kindern im Alter von null bis zehn Jahren. Los geht‘s um 9 Uhr. Parallel zum Frühstücksbüfett – für fünf Euro darf sich jeder nach Lust und Laune daran bedienen – gibt es ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl Jung als auch Alt Spaß machen soll. In allen Räumen können Väter und Kinder aktiv werden. Es gibt eine Kunst- oder Bastelwerkstatt, eine „Süße Werkstatt“ und eine Tüftlerwerkstatt. Was dort gefertigt wird, darf natürlich mit nach Hause genommen werden. „Im ganzen Haus verteilt stehen Großspiele zur Verfügung. Mutige trauen sich in die Geisterbahn oder in den ‚Escape Room‘ im Keller“, heißt es weiter. Diesen gibt es nun schon zum dritten Mal. „Wenn sie den schaurig beleuchteten Keller erst einmal betreten haben, dürfen Väter und Kinder ihn erst wieder verlassen, wenn sie einige knifflige Aufgaben gelöst haben“, heißt es in der Ankündigung.

Drei zeitlich begrenzte Aktionen

Neben diesen durchgängigen Angeboten gibt es auch drei zeitlich begrenzte Aktionen. Um 10.30 Uhr beginnt laut Pressemitteilung „die größte Kissenschlacht, die Drensteinfurt bislang gesehen hat“. Um 11 Uhr startet der große „Eierfall“: Väter und Kinder bauen aus wenigen Materialien Fluggeräte, die ein rohes Ei unversehrt zu Boden geleiten sollen. Und um 11.30 Uhr läuft im Kinosaal des Kulturbahnhofs die „Sendung mit der Maus“ live auf der großen Leinwand. Direkt im Anschluss wird draußen ein Lagerfeuer entfacht. Dort können zum Abschluss des Tages Würstchen gegrillt werden.

Der Vater-Kind-Brunch ist eine Veranstaltung der Stadt Drensteinfurt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Fragen beantwortet das Team vom Kulturbahnhof unter Tel. 0 25 08 / 99 37 97.