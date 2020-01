Hinter Grimasse blitzt kritischer Geist

Darauf hat die Welt gewartet: die Peter-Sloterdijk-Entspannungstasche. Sie gehörte zum Handgepäck Erwin Grosches am Sonntagabend bei seinem ersten Auftritt im Kaminzimmer von Haus Walstedde.

Der Paderborner, der in seiner Wahlheimatstadt – gebürtig ist der Kleinkünstler übrigens Anröchter – auch Stadtführungen der besonderen Art anbietet, machte sich bei den Fußballfans mit seiner Festellung „Bayern (München) kann nur so gut sein, weil Paderborn so schlecht ist“ nicht unbedingt beliebt. Und auch die geografische Verortung Paderborns zwischen Erzbischof Hans-Josef Becker und Kirchenkritiker Eugen Drewermann klang nicht gerade wie ein Liebesschwur.

Aber für Komplimente oder Liebeserklärungen ist der 64-Jährige auch nicht bekannt, sondern eher für einen ausgesprochen trockenen, selbstironischen Humor. Typisch ostwestfälisch halt, selten laut, meist leise hintersinnig. Das macht Grosches Humor, über den längst nicht jeder lachen kann oder mag, so einzigartig. Was bitte verbindet Peter Sloterdijk mit einer Umhängetasche aus Jute oder Leinen? An dieser Stelle setzt der hintersinnige Humor Grosches ein, und was eigentlich wie eine überspitzte Groteske wirkt, ist in Wirklichkeit eine scharfsinnige Abrechnung mit dem Philosophen, der während der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 „Bedenken“ gegen die „‚Flutung‘ Deutschlands mit unkontrollierbaren Flüchtlingswellen“ äußerte und sich gegen die Vereinnahmung durch die AfD mit einer „linkskonservativen Sorge um den gefährdeten sozialen Zusammenhalt“ begründete und sich verschiedentlich als Apologet von Verschwörungstheorien outete.

„Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen“

Seine Kritik verpackt Grosche hinter einer auf den ersten Blick banal wirkenden Komik, indem er die drei aus dem chinesisch-japanischen Kulturkreis stammenden „nichts hören, nichts sehen, nichts sagen“ nachahmt, indem er den Trägerriemen des Beutels langsam von den Ohren über die Nase, auf die Augen und dann über den Mund rutschen lässt, begleitet von Grimassen, zu denen nur ein Erwin Grosche fähig ist.

Ihm verdanken wir auch die wiedergewonnene Erkenntnis, dass von den 26 vorhandenen Gesichtsmuskeln immerhin 17 beim Lachen beansprucht werden, bei Ostwestfalen aber in der Regel nur zwei, maximal drei. Großartig noch immer seine Nummer aus dem „Best of“ der zurückliegenden 40 Jahre in seinem Programm „Warmduscherreport Vol. 3“. Dass die Zuschauer in der ausverkauften Kaminhalle ihn nicht ohne Zugabe enteilen ließen, versteht sich von selbst.