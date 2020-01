Grünes Licht hat am Montagabend der Bauausschuss für das geplante „Dreingau-Quartier“ am Eickendorfer Weg gegeben. Die Politiker sahen die Einwände der Anwohner, die sich in zahlreichen Stellungnahmen gegen das Projekt ausgesprochen hatten, als ausgeräumt an und bewerteten es nach Abwägung aller Interessen als „nachbarschaftsverträglich“. Der Beschluss, durch die Offenlage der Bebauungsplanänderung in das weitere Planverfahren einzusteigen, fiel einstimmig.

Der Investor sei den Nachbarn deutlich entgegen gekommen, betonten sowohl Maria Tölle (Grüne) als auch Ingo Stude ( SPD ). Gerade aus Grünen-Sicht sei der Entwurf gelungen, meinte Tölle. Denn das Areal mit seinen sechs Gebäuden und 37 Wohneinheiten soll, bedingt durch die Tiefgarage, fast autofrei werden. Geplant sind überdies begrünte Dächer sowie Photovoltaikanlagen, um eine Energieautarkie zu erreichen.

Projekt mit eigenem Charakter

Als „schicke Lösung“ bezeichnete Stude den Entwurf des Ahlener Architekten Carsten Heitfeld. Natürlich habe das Projekt einen anderen Charakter als die umliegende Bestandsbebauung. „Aber jede Zeit hat ihren Stil. Und bezogen auf die Höhen fügt es sich gut in den Bereich ein.“ Die Anwohner hatten im Vorfeld kritisiert, dass die geplanten Staffelgeschosse samt Flachdächern vom Stil her nicht zu den umliegenden Häusern mit ihren Satteldächern passen würden. Außerdem befürchteten sie ein erhöhtes Verkehrsaufkommen sowie eine Wertminderung ihrer Immobilien. Es gebe aber nun einmal kein Recht auf keine Veränderung, so Stude. Auf eine entsprechende Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, „dass der Einzelne keinen Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung bewahrt zu werden“, hatte auch schon die Verwaltung in ihrer Vorlage verwiesen.

Georg Feldmann (CDU)

In der November-Sitzung hatten die Parteien der Planung noch nicht zustimmen wollen und weitere Kompromisse gefordert. Daraufhin war die Zufahrt zur Tiefgarage ein Stück nach Osten und damit weiter ins Quartier hinein verschoben worden. So soll die Lärmbelästigung durch die ein- und ausfahrenden Autos ausschließlich zu Lasten der neuen Bewohner gehen. Darüber hinaus war für die Staffelgeschosse der beiden vorderen Gebäude – die vier hinteren haben lediglich zwei Vollgeschosse – ein Rücksprung von mindestens drei Metern vereinbart worden, um der Einsichtnahme in die Nachbargrundstücke vorzubeugen. „Der Entwurf enthält vieles, dem man gut zustimmen kann“, erklärte nun Georg Feldmann (CDU). Und auch der Ausschussvorsitzende Markus Wiewel betonte, dass der Wunsch nach Nachverdichtung und die Interessen der Nachbarschaft abgewogen worden seien und in einem ordnungsgemäßen Verhältnis stünden.