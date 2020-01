Steuerbonus für Tierheim-Hunde

Dass dies so ist, ist vor allem auf dem von der SPD-Fraktion während der Haushaltsplandebatte vorgebrachten Antrag zu verdanken. Danach sollen Hundehalter, die sich für einen Vierbeiner aus einem der Tierheime im Radius von 50 Kilometern entscheiden. künftig zwei Jahre lang von der Hundesteuer befreitet werden. Das bedeutet im Normalfall eine Ersparnis von 128 Euro für das jeweilige „Herrchen“ oder „Frauchen“ und soll ganz nebenbei die Situation der Hunde in den heimischen Tierheim in den Fokus rücken.

Stimmen die Mitglieder des HFA – Sitzungsbeginn ist um 18 Uhr in der Alten Post – dem von der Verwaltung vorgelegten Satzungsentwurf zu, dann wird es künftig auch für Hunde haltende Empfänger von Sozialleistungen zusätzliche Erleichterungen geben. Die entsprechende Steuerermäßigung soll nämlich von aktuell 25 auf 50 Prozent erhöht werden. Dass die seit vielen Jahren geltende Hundesteuersatzung nicht nur mit Blick auf die oben genannten Punkte hin angepasst, sondern rückwirkend zum 1. Januar durch einen neuen Entwurf komplett ersetzt werden soll, sei einer Vielzahl kleinerer und meist formaler Änderungen geschuldet, erklärt Ingo Herbst. „Eine weitere Änderungssatzung wäre sehr umfangreich und würde die Lesbarkeit der Satzung unnötig erschweren“, schildert der städtische Kämmerer. Der neue Entwurf entspreche nun weitestgehend der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes.

Eine der formalen Neureglungen ist etwa die Definition des „Steuerpflichtigen“. Letzterer kann nämlich per Gesetz nur eine natürliche Person sein, womit „Firmenhunde“ künftig als ausgeschlossen gelten. Auch deshalb, so Ingo Herbst, weil zu gewerblichen Zwecken gehaltene Vierbeiner ohnehin nicht der Hundesteuer unterlägen.