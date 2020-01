Vorsitzende(r) dringend gesucht

Der Posten des ersten Vorsitzenden des Walstedder Heimatvereins bleibt weiterhin vakant. Auch ein Jahr nachdem sich der ehemalige „Chef“ der Heimatfreunde, Theo Schulze Berge, nicht erneut zur Wahl gestellt hatte, fanden die rund 35 anwesenden Mitglieder des Vereins während ihrer Jahreshauptversammlung im Paul-Gerhardt-Haus am Mittwoch keinen interessierten Nachfolger für den Platz an „vorderster Front“. Somit leitet auch weiterhin Hubert Schulte , der als zweiter Vorsitzender zwar wiedergewählt wurde, aber schon jetzt angekündigt hat, in zwei Jahren ausscheiden zu wollen, die Geschicke des Heimatvereins.

„Ich finde es schade, dass sich kein erster Vorsitzender finden lässt. Bei so vielen Veranstaltungen sieht man, dass der Verein aktiv ist und lebt. Zudem ist er wichtig für Walstedde, weil er sich um die historischen Belange kümmert“, bemerkte Ortsvorsteher und Wahlleiter Bernd Borgmann. Hubert Schulte machte im Anschluss deutlich, dass er die Zukunft des Heimatvereins als gefährdet ansehe, wenn nicht bald neue Mitglieder gewonnen werden könnten. „Sprecht Familienmitglieder und Bekannte an, ob sie bei uns mitarbeiten und uns unterstützen wollen. Ich bitte euch inständig darum. Sonst sehe ich für den Verein schwarz“, so der zweite Vorsitzende. „Wir wollen noch so viele Projekte anstoßen, aber uns fehlen dafür meistens einfach die Personen, die mal mitanpacken wollen“, ergänzte er. „Wir brauchen Mitglieder – vor allem jüngere.“

Was den Rest des Themas „Wahlen“ anbelangt, so gab es einige Veränderungen. Hubert Kreickmann gab – wie in 2019 angekündigt – seinen Posten als Geschäftsführer ab. Er wird dem Vorstand aber noch als Beisitzer erhalten bleiben, um seinen Nachfolger Josef Breer einzuarbeiten. Martin Niesmann, Hugo Cichosz und Rita Hornung wurden als Beisitzer wiedergewählt. Dazu kommt mit Heinz Schürkamp noch ein „neues Gesicht“ in die Vorstandsriege. Neuer Kassenprüfer ist Werner Topp.

223 Mitglieder – aber nur 35 Versammlungsteilnehmer

Beim Jahresrückblick erinnerte Hubert Schulte zuvor an die zahlreichen Aktivitäten der Heimatfreunde in 2019. So richtete der 223 Mitglieder starke Verein einen Schnadegang aus, besichtigte den Hühnerbetrieb Mertenskötter sowie die Hauptfeuerwehrwache Hamm und fuhr mit dem Bus zum Schleusenpark Waltrop. Ebenfalls wurde der historische Ortsrundgang fertiggestellt. Positive Nachrichten gab es vom „Fröhlichen Tanzkreis“ zu hören, der im vergangenen Jahr wieder bei vielen Auftritten für Begeisterung gesorgt hatte. „Wir sind im Schnitt zehn bis zwölf aktive Tänzer und haben derzeit vier Gäste mit dabei“, berichtete Cornelia Graf. In diesem Jahr dürfen sich die Heimatfreunde auch schon wieder auf einige besondere Events freuen. Neben den üblichen Veranstaltungen wird der Heimatverein Ende Mai bei einem Schnadegang in Ahlen dabei sein, im Juni das Schloss in Heessen erkunden und im Juli das Musical „Shrek“ an der Waldbühne Heessen bestaunen dürfen. „Wir werden uns im Rahmen eines runden Tisches mit der Grundschule und der Kolpingfamilie auch darum bemühen, die Lambertus-Spiele wieder abends stattfinden zu lassen“, kündigte Schulte an. Außerdem feiert der Heimatverein im August im kleinen Kreis sein 40-jähriges Bestehen.