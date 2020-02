Die Stadt Drensteinfurt wächst weiter. Allein in den vergangenen zwölf Monaten stieg die Einwohnerzahl um beachtliche 400 Menschen. Und es dürften noch deutlich mehr hinzukommen, stehen die großen Baugebiete „Mondscheinweg“ und „Blumenstraße“ doch erst noch in den sprichwörtlichen Startlöchern.

Eine Entwicklung, die Bürgermeister Carsten Grawunder seit 2019 zum Anlass nimmt, um alle neu zugezogenen Einwohner einmal im Jahr zu einem Empfang einzuladen. „Als Bürgermeister der Stadt ist mir sehr daran gelegen, dass sich unsere Neubürger in unserer lebenswerten Stadt Drensteinfurt wohlfühlen. Unabhängig davon, ob sie erst wenige Wochen oder auch schon seit längerer Zeit hier wohnen“, sagt Grawunder.

Für den nächsten Empfang, der am Sonntag, 29. März, um 11 Uhr im Forum der Teamschule an der Sendenhorster Straße stattfindet, habe die Verwaltung bereits alle Bürger, die seit dem 1. Januar 2019 in Drensteinfurt wohnen, persönliche eingeladen. „Darüber hinaus sind aber auch all diejenigen willkommen, die bereits vor 2019 nach Drensteinfurt zugezogen sind“, betont Grawunder. „Mit diesem Empfang möchten wir Informationen über die vielfältigen Angebote in der Stadt in Sachen Freizeit, Betreuung, Bildung und politischer Gestaltungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Lebensphasen geben. Viele Vereine und Institutionen werden bei dieser Veranstaltung vertreten sein. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Wiederholung und viele interessante Gespräche.“

Zwecks Planung und Organisation bittet die Stadt bis zum 9. März um eine kurze Anmeldung, entweder über die städtische Homepage www.drensteinfurt.de/neubuerger, im Büro des Bürgermeisters,