Gitarrenspiel wie vom anderen Stern

Seine Erlebnisse, manchmal sind es auch nur Impressionen, inspirieren den 29-Jährigen zu eigenen Stücken. So wie die ersten Sonnenstrahlen eines neuen Tages, die durch die verästelte Krone eines Baumes schlierenartige Streifen hinterlassen. Oder wenn er beim morgendlichen Aufwachen plötzlich Lust verspürt, zu komponieren und ein Walzer dabei herauskommt.

Mit Nonchalance durchs Programm

Sönke Meinen führte das Publikum mit bewundernswerter Nonchalance durch das Programm, das das Zuhören zum Genuss machte. Doch die Bewunderung galt in erster Linie dem Gitarrenspiel des Künstlers, der mit einer verblüffenden Leichtigkeit auftrat.

„Was spiele ich als nächstes?“, wandte er sich zwischendurch an das Publikum und bekannte, gar keine Setliste mit nach Walstedde gebracht zu haben. Auch dazu hatte Meinen eine kleine Geschichte parat, wie ihm ein Besucher aus Münster beim Konzert in Oberhausen einmal aus der Patsche geholfen hatte. Zur vollen Wahrheit gehört allerdings auch, dass dieser Fan die Liste bei einem vorangegangenen Konzert an sich genommen und seiner beachtlichen Sammlung solcher Listen hinzu gefügt hatte.

Mit einem Standard führte sich Sönke Meinen ein: Dizzy Gillespies bekanntes Stück „A Night In Tunisia“. Ansonsten präsentierte der sympathisch unaufgeregte Künstler nur Eigenes, das zwischen sinnlich-verträumtem und kraftvoll-ungezähmtem Spiel pendelte. Faszinierend, mit welcher Leichtigkeit und Eleganz er selbst unterschiedliche Tempi beherrschte.

Zu den Stücken lieferte Sönke Meinen immer wieder auch einen Teil der eigenen Biografie: vom in Ostfriesland aufgewachsenen Jungen, der zum Studium nach Dresden ging und zumindest bis heute dort „hängenblieb“, was nicht zuletzt dem Umstand geschuldet ist, dass er an der dortigen Musikhochschule unterrichtet.

Unveröffentlichte Kompositionen

Im zweiten Teil des Konzertes beschenkte der Musiker sein Publikum mit mehreren, bislang unveröffentlichte Kompositionen, die auf dem für Ende des Jahres geplanten zweiten Album erscheinen sollen. Bis dahin bat Sönke Meinen alle „Youtuber“ unter den Zuhörern, noch die Füße still zu halten.

In seinen Stücken, die sämtlich englische Titel tragen, verbindet der Musiker Jazz-Rhythmen mit Elementen der Weltmusik und manchmal auch Pop, aus dem wunderschöne Balladen entstehen. Im australischen Outback hat er sogar erfolgreich als Regenmacher Aufsehen erregt. Um den Leuten in der zivilisatorischen Abgeschiedenheit eine Freude zu machen, hatte er auf seiner Tournee ein Regenlied im Gepäck. Und der langersehnte Wunsch nach Regen seiner Zuhörer erfüllte sich anderntags, als es tatsächlich regnete.

Seine abschließende Geschichte übertraf dann allerdings an Skurrilität alles vorher Erzählte. Nach einem Konzert wollte er das Honorar bei einer Bank im Dresdener Hauptbahnhof einzahlen. Bei einem 20-Euro-Schein streikte allerdings der Automat. Ein Mitarbeiter der Bank äußerte den Verdacht, dass es sich um Falschgeld handeln könnte. Der Mann setzte dann, ganz nach Vorschrift, das bürokratische Räderwerk in Gang, informierte die Polizei. Vier Stunden verbrachte der vermeintliche Falschmünzer auf der Wache der Bundespolizei, ehe er dann zu einer anderen Wache kutschiert wurde.

Dort habe er die Umstände des Geldempfangs zu Protokoll gegeben und schließlich, um 20 Euro erleichtert, den Heimweg angetreten. Einige Zeit später habe er einen Anruf von der Kripo bekommen. Als er dort vorstellig wurde, sei ihm mitgeteilt worden, dass der Schein doch echt gewesen sei. Eine Steilvorlage für den Komponisten, der das Verwirrspiel von falschen Annahmen und Vermutungen zum Anlass nahm, die Geschichte zu vertonen; harmonisch klingt anders.

Klar, dass das Publikum, das aufgesprungen war und den Gitarristen nicht ohne Zugabe von der Bühne ließ. Als der Beifall nicht enden wollte, griff er ganz tief in seine Repertoire-Kiste und intonierte seinen Beatles-Lieblingssong „A Long And Winding Road“. It‘s a long way back to Walstedde.