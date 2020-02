Ein Stück Kaufmannsgeschichte

Die Generation „Ü 20“ dürfte sich gerne und gut erinnern. Kein Wunder, denn schließlich ließ das, was viele Jahrzehnte lang an der Mühlenstraße 12 im Schaufenster zu bestaunen war, so manches Kinderherz höher schlagen. Bis vor nun knapp elf Jahren, als Doris Grumann zum letzten Mal den Schlüssel zu ihrem Geschäft für Spielzeug, Wäsche und Lederwaren umgedreht und ihren berühmten blauen Kittel endgültig an den Nagel gehangen hat. Das Ende eines Stückes Drensteinfurter Kaufmannsgeschichte und einer damals 125-jährigen Familientradition. Seitdem ist es im ehemaligen Ladenlokal ruhig geworden. Einen gewerblichen Nachnutzer, den gab es bislang nicht. Das einst mit Spielwaren und Co. bestückte Schaufenster diente zeitweise als Ausstellungsraum für die historischen Stadtmodelle von Günter Koch und als Info-Fläche für die Hospizbewegung. Der Laden selbst ist seit gut einem Jahrzehnt ungenutzt. Was sich – rein theoretisch – aber bald ändern könnte, stand das in Teilen noch aus schmucken Fachwerk bestehende Haus in stadtbildprägender Lage doch bis zum Wochenende in einem bekannten Internetportal zum Verkauf. „150 Quadratmeter Wohnfläche, sechs Schlafzimmer und zwei Bäder auf einem 307 Quadratmeter großem Grundstück“, hieß es im Inserat.

Wer als Käufer zuschlägt, erwirbt gleichzeitig ein Stück gut dokumentierter Stadtgeschichte. Denn es war bereits im Jahr 1909, als Bernhard Richter – der Großvater von Doris Grumann – das Geschäftshaus an der Mühlenstraße erwarb. Schon seit 1884 war Richter als Händler von Stopfwolle, Nähgarn und anderen Kurzwaren von Bauernhof zu Bauernhof gezogen – zuletzt mit eigenem Pferdefuhrwerk. Da die Geschäfte gut liefen, entschloss er sich, einen eigenen Laden zu eröffnen. Nach Richters Tod im Jahr 1918 übernahm dessen Tochter Franziska das Geschäft. Und als sie schließlich Theodor Wibbeke ehelichtet, entstand der Name, der allen „Stewwerter Paohlbürger“ noch gut im Gedächtnis sein dürfte: „Wibbeke-Richter“. Tochter Doris Grumann wuchs damals quasi im Geschäft auf, dessen Angebot sicht den wechselnden Bedürfnissen anpasste. Waren es nach dem Krieg vor allen Einmachgläser, die reißenden Absatz fanden, kamen später Porzellan, Schürzen und Kittel hinzu. Spielwaren, für die der Laden „Wibbeke-Richter“ in den letzten Jahrzehnten seines Bestehens eine feste Größe war, gab es in den ersten Nachkriegsjahren nur zu Weihnachten.

Bis zur Schließung des Geschäftes im September 2009 stand Josef Grumann seiner Frau stets helfend zur Seite. Nicht nur beim Verstauen von Kisten, sondern auch, wenn es galt, die Gardisten der Junggesellenschützen am Montag nach dem Schützenfest mit Wasserpistolen auszurüsten.

Mittlerweile, bestätigte die Eigentümerfamilie am Montag auf WN-Anfrage, gebe es einen konkreten Kaufinteressenten für das Traditionsgeschäftshaus. Wie dieser das Objekt nutzen möchte, ist allerdings noch offen.

Aus städtischer Sicht wäre eine rein wohnliche Nutzung sicherlich nicht unbedingt eine Wunschlösung. Kein Wunder, ist Wohnraum allein bekanntlich kein aktiver Beitrag zur vielfach beschworenen Belebung der Innenstadt, für die sich viele Bürger zudem ein breiteres gastronomisches Angebot wünschen, wie die jüngste Umfrage der Verwaltung gezeigt hatte. Erst kürzlich war die Stadt von der realen Entwicklung eingeholt worden, nachdem bekannt geworden war, dass aus der Ansiedlung einer Apotheke und einer Physiopraxis auf dem Gelände des abgerissenen ehemaligen Brauhauses an der Mühlenstraße nichts wird. Der neue Eigentümer der unmittelbar ans ehemalige Geschäft Wibbeke-Richter angrenzenden Fläche hat eine geschäftliche oder gar gastronomische Nutzung – trotz der zentralen Innenstadtlage – bereits kategorisch ausgeschlossen.

Im Herzen der Stadt wartet übrigens aktuell nicht nur das ehemalige Geschäft Grumann auf einen neuen Nutzer. Auch das ehemalige Ladenlokal „Hausgeräte Husmann“ an der Wagenfeldstraße und der „Markt-Grill“ an der Münsterstraße werden derzeit zur Vermietung angeboten.